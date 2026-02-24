Förvaltningsrätten söker en eller flera domstolshandläggare
2026-02-24
Förvaltningsrätten i Linköping är en lagom stor domstol. Tillräckligt liten för god sammanhållning, högt i tak och trevlig stämning på arbetsplatsen, och tillräckligt stor för att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter och möjlighet till specialisering inom olika rättsområden. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter, exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och kommuner. Våra cirka 80 medarbetare inom olika yrkeskategorier handlägger tillsammans cirka 500 olika måltyper.
Förvaltningsrätten är en arbetsgivare som tar ansvar för och bryr sig om sina medarbetare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs!
Vi erbjuder ett stimulerande, meningsfullt och roligt arbete. Vi har individuell lönesättning, erbjuder minst 28 dagar semester och i vårt friskvårdserbjudande ingår t.ex. friskvårdsbidrag och friskvårdtimme. Vi erbjuder även viss möjlighet till distansarbete.
Alla nyanställda deltar i Förvaltningsrättens introduktionsprogram och får en fadder som ansvarar för den praktiska arbetsintroduktionen.
Vi arbetar för att tillvarata och utveckla våra medarbetares kompetens. Via Sveriges domstolars centrala kursutbud erbjuds både webbaserade och lärarledda utbildningar. Dessutom anordnar domstolen egna internutbildningar, föreläsningar och seminarier. Många av våra medarbetare ingår i olika nätverk och det finns möjlighet att engagera sig i arbetsgrupper och projekt. Vi jobbar tillsammans och lär av varandra oavsett yrkeskategori.
Vi lägger stor vikt vid att ha en bra arbetsmiljö och våra lokaler, kontorsarbetsplatser och arbetsredskap är moderna och ergonomiskt utformade. Som utgångspunkt har alla medarbetare ett eget kontorsrum.
Domstolen ligger på Garnisonsområdet med närhet till både kommunikationer, stadskärna och natur. Besök gärna vår hemsida!
Har du en utpräglad känsla för service och administration? Tycker du att det är viktigt att bidra med samhällsnytta? I så fall har vi ett spännande och viktigt jobb att erbjuda dig.
Om arbetet
Som domstolshandläggare får du arbeta med människors rättssäkerhet och tillsammans med andra utgör du navet i domstolen. Du ser till att domstolens administrativa handläggning i olika mål och ärenden genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Arbetsuppgifterna är många och skiftande. Du arbetar i grupp tillsammans med dina kollegor, men arbetsuppgifterna kräver också att du kan arbeta självständigt under eget ansvar.
Som domstolshandläggare på målkansliet har du den viktiga uppgiften att sköta den administrativa handläggningen i målen från det att de kommer in fram till dess de är avgjorda och avgörandena har vunnit laga kraft. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att, tillsammans med övriga domstolshandläggare, registrera nya mål, registrera alla inkommande uppgifter i målet, sköta skriftväxling, kalla parter till förhandling, delta som protokollförare vid muntlig förhandling samt vara behjälplig vid domskrivning i enklare mål, ha kontakt med parter och allmänhet, bevaka frister, expediera domar och beslut.
Arbetet sker i nära samarbete med domstolens jurister och innebär också täta kontakter med parter, myndigheter och allmänhet. Arbetet är ansvarsfullt och kan också innebära självständigt beslutsfattande.
Vi söker dig som
• har slutförd och godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis eller likvärdig utbildning,
• har erfarenhet av ett serviceinriktat och administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen,
• har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift,
• har god datorvana.
För att trivas i rollen som domstolshandläggare ska du ha en utpräglad känsla för service och administration. Vi söker dig som är förtroendeingivande och som skapar goda relationer och bidrar med din kompetens till domstolens gemensamma arbete. Du har en god kommunikativ förmåga och förmedlar information på ett tydligt och enkelt sätt. Du har ett konstruktivt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att nå uppsatta mål. Du tar ansvar för din uppgift, förutser problem och tar initiativ till att lösa dem.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Ersättning
