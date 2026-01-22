Förvaltningsrätten i Malmö söker föredragande jurister
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Malmö / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-01-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Malmö i Malmö
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Förvaltningsrätten i Malmö är en av Sveriges största domstolar och en av landets fyra migrationsdomstolar. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda personer och statliga eller kommunala myndigheter.
Förvaltningsrätten handlägger ca 450 olika måltyper. De vanligast förekommande måltyperna är migrationsmål, skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, mål om administrativa tvångsingripanden, körkortsmål, mål om offentlig upphandling samt mål om dröjsmålstalan. Därutöver finns exempelvis mål avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen och olika tillståndsmål. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning.
Förvaltningsrätten har ca 300 medarbetare som arbetar i moderna lokaler i en nybyggd domstolsbyggnad vid Malmö centralstation. Domstolen präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Förvaltningsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. På förvaltningsrätten arbetar du tillsammans med engagerade kollegor med många olika kompetenser.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt arbete. Vi tillämpar flextid alternativt förtroendearbetstid samt erbjuder upp till 35 semesterdagar beroende på din ålder. Det finns även möjlighet att teckna enskilda överenskommelser, exempelvis om distansarbete. Förvaltningsrätten är en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!
Är du jurist med ett särskilt intresse för migrationsrätt? Förvaltningsrätten i Malmö söker nu tio eller flera föredragande jurister med tillträde enligt överenskommelse. Det kan även bli aktuellt med rekrytering inom andra rättsområden.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som föredragande jurist utför du kvalificerat juridiskt arbete. Arbetsuppgifterna består i att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande, vara protokollförare vid muntliga förhandlingar samt att utarbeta förslag till domar eller beslut.
Som föredragande jurist ska du hålla dig uppdaterad och informerad om frågor som rör aktuella rättsområden samt i övrigt bidra till domstolens verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen har du en godkänd svensk juristexamen. Av lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att föredragande jurister i förvaltningsrätt ska vara svenska medborgare.
Du är en noggrann person som har god förmåga att strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl, såväl i tal som i skrift. Vidare har du en mycket god förmåga att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och därför är testning en del av rekryteringsprocessen.
Det kan vara meriterande om du har relevant domstolserfarenhet. Det kan även vara meriterande om du fullgjort notarietjänstgöring. Som anställd eller tidigare anställd vid Sveriges Domstolar måste du ha goda vitsord från domstolen för att komma i fråga för anställning.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar och kommer att göra utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på slutkandidater. Övrig information
Antal arbetstillfällen: 10 eller flera
Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader.
Förvaltningsrätten tillämpar individuell lönesättning. Vi ser gärna att du anger ditt löneanspråk i ansökan.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem Visma senast den 11 februari 2026. Bifoga CV och ditt betyg/examensbevis från Ladok med giltig kontrollkod alternativt bifoga en kopia. Betyget ska visa på att du uppfyller utbildningskravet och din examen måste vara utfärdad samt tillförd din ansökan senast sista ansökningsdag. Om du är notariemeriterad, bifoga även ditt notariebetyg och/eller notariebevis.
Testförfarande ingår i rekryteringsprocessen och testerna ska vara genomförda senast den 13 februari 2026 kl. 9.00. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få ett bekräftelsemejl med en testlänk. Ibland hamnar mejlet i skräpposten så titta gärna där om du inte fått testlänken inom ett par timmar.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FMA 2025/631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Malmö Kontakt
HR-specialist
Anna Jakobsson anna.jakobsson@dom.se Jobbnummer
9697928