Förvaltningsrätten i Falun söker föredragande, en eller flera
2025-10-20
Förvaltningsrätten i Falun är en mellanstor förvaltningsdomstol. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper rörande tvister mellan den enskilde och det allmänna, dvs. stat, region och kommun. Hos oss arbetar ungefär 50 personer bestående av domare, föredragande, notarier, domstolssekreterare och administrativ personal. Vi arbetar i en modern domstolsbyggnad, som vi delar med Falu tingsrätt. Arbetet erbjuder generösa friskvårdsförmåner och flexibla arbetstider.
Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och vi strävar efter att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade medarbetare i en god arbetsmiljö. Vår arbetsplats präglas av ansvar, respekt och vänligt bemötande. Vi eftersträvar också en jämn köns och åldersfördelning.
Arbetet som föredragande är ett kvalificerat juridiskt arbete och i arbetsuppgifterna ingår bl.a. att göra anvisningar till kommunicering mellan parterna, sekretesspröva handlingar, göra rättsutredningar, skriva förslag till domar och beslut, föredra mål inför nämnd och protokollföra vid muntliga förhandlingar. Vi söker en föredragande för arbete inom målkategorierna offentlig upphandling och övriga mål. Inom övriga mål finns en stor mängd måltyper varav de större är mål om sanktionsavgifter gällande kör- och vilotider, laglighetsprövning enligt kommunallagen, överklaganden av andra kommunala beslut t.ex. serveringstillstånd och av länsstyrelsens beslut t.ex. djurskydd, m.fl.
Du behöver ha relevanta förkunskaper och erfarenhet av arbete med någon av de aktuella målkategorierna. Du har därutöver god analytisk förmåga och uttrycker dig mycket väl, framförallt skriftligt men också muntligt. Du har förmåga att arbeta självständigt men kan också samarbeta med andra för att nå verksamhetens mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du bör ha juristexamen eller annan lämplig utbildningsbakgrund. Vi ser gärna att du är notariemeriterad eller har annan tidigare domstols- eller myndighetserfarenhet.
För att bli aktuell för en anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Sveriges Domstolar, Förvaltningsrätten i Falun
Lagman
Lennart Furufors lennart.furufors@dom.se 023-383 00 01
