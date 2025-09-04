Förvaltningsrätten i Falun söker domstolssekreterare, en eller flera

Förvaltningsrätten i Falun är en mellanstor förvaltningsdomstol. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper rörande tvister mellan den enskilde och det allmänna, dvs. stat, region och kommun. Hos oss arbetar ungefär 50 personer bestående av domare, föredragande, notarier, domstolssekreterare och administrativ personal. Vi arbetar i en modern domstolsbyggnad, som vi delar med Falu tingsrätt. Arbetet erbjuder generösa friskvårdsförmåner och flexibla arbetstider.
Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och vi strävar efter att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade medarbetare i en god arbetsmiljö. Vår arbetsplats präglas av ansvar, respekt och vänligt bemötande. Vi eftersträvar också en jämn köns- och åldersfördelning.
Förvaltningsrätten erbjuder ett varierande och utvecklande arbete inom domstolens målkansli. Som en av sex domstolssekreterare arbetar du med att registrera mål och alla inkommande uppgifter i målen, sköta skriftväxling, kalla parter till förhandling, ha kontakt med parter, advokater, tolkar, myndigheter och allmänhet, bevaka frister, expediera domar och beslut. Arbetet sker i nära samarbete med domstolens övriga yrkeskategorier.
Arbetet kan också komma att innebära att du deltar som protokollförare vid muntlig förhandling samt är behjälplig vid domskrivning i enklare mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och med utpräglad servicekänsla. Du är flexibel, lyhörd och prestigelös. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer. Du har god datorvana och förmåga att lära dig nya system och program. Du behöver kunna hantera olika uppgifter, människor och situationer. Vid hög belastning behöver du kunna prioritera och planera ditt arbete väl. Du har gott omdöme, är ansvarskännande och har förmåga att arbeta noggrant och självständigt, men kan också samarbeta med andra för att nå verksamhetens mål. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att bli aktuell för en anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
