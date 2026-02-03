Förvaltningsövergripande strateg till förskoleförvaltningen
Stockholms kommun / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Förskoleförvaltningen är en ung förvaltning med stor samlad kunskap och kompetens som bygger framtiden. I Stockholms förskolor går tiotusentals barn. Deras vardag och deras framtid är vårt uppdrag. Vi arbetar för en så bra förskola som möjligt och därför håller vi kontakt med alla som driver förskolor i Stockholms elva stadsdelsområden - oavsett om de är kommunalt drivna eller drivs i fristående regi.
Hos oss jobbar i dagsläget nära 80 medarbetare inom många olika expertområden såsom
tillsyn och tillståndsprövning, juridik, ekonomi samt utveckling inom förskolans alla sakområden. Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang och goda möjligheter att påverka ditt arbete. Vårt kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen.
Vi söker nu en förvaltningsövergripande strateg för verksamhetsplanering och uppföljning samt politisk samordning.
Välkommen till oss
Förskoleförvaltningen består av fyra avdelningar; myndighetsavdelningen, avdelningen för stadsövergripande utveckling, avdelning för ekonomi och styrning och avdelningen för ledningsstöd och it. På förvaltningen samarbetar vi mellan avdelningarna för att vårt arbete ska ge bästa möjliga service och utveckling till alla förskolor i Stockholm.
Som förvaltningsövergripande strateg rapporterar du direkt till förvaltningsdirektören.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande och varierande roll inom förvaltningen där du blir en av två förvaltningsövergripande strateger. Tillsammans bildar ni ett team som utgör navet i förvaltningens arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och samordning med den politiska roteln.
Utöver detta erbjuds även ett stort nätverk inom Stockholms stad, goda kompetensutvecklingsmöjligheter, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Läs mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Hos oss får du vara med och bidra till en förskola där barns rätt till en likvärdig utbildning alltid är i fokus.
Din roll som förvaltningsövergripande strateg
Strategens uppdrag är att ge förvaltningsledningen och den politiska roteln bästa möjliga
förutsättningar för verksamhetsplanering, uppföljning samt strukturerad kommunikation och dialog kring förskolenämndens uppdrag.
I arbetet samordnar du, tillsammans med roteln, avstämningar, majoritetsmöten, branschråd och är mottagare vid frågor och återkoppling av nämndärenden. I uppdraget ingår att hjälpa till att tolka, förstå och klargöra såväl tjänstemannaorganisationen som politikens perspektiv i olika sammanhang.
Du samordnar, utifrån stadens system för integrerad ledning och styrning, förvaltningens arbete med verksamhetsplanering och uppföljning. Du ansvarar för och följer upp att innehåll till bland annat verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse tas fram. Du säkerställer att förvaltningen levererar i planerings- och uppföljningsprocessen enligt beslut och tidsplaner samt att dokumenten följer den struktur som staden satt upp för arbetet. I din roll ingår även att vid behov genomföra utredningar och svara på exempelvis skrivelser och remisser i form av tjänsteutlåtanden samt skriva rapporter.
För att trivas i rollen är det därmed viktigt att du uppskattar att både ha det samordnande ansvaret och självständigt skriva texter och sätta samman dokumenten. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, hög närvaro och lyssnande, snabb och närvarande hantering av frågor. Det förutsätter du är tillgänglig och arbetar strategiskt och inte dras med i det tidvis höga tempot som kan uppstå. Arbetet är långsiktigt och du skapar strukturer som fungerar även om förutsättningar förändras i och med att förvaltningen växer eller om det politiska styret ändras.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleexamen för tjänsten
flerårig erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
aktuell erfarenhet av att arbeta med samordning, att bereda ärenden, skriva tjänsteutlåtanden och utredningar till nämnd
erfarenhet av att leda arbetsgrupper och/eller projekt
arbetat med uppgifter av utredande karaktär och genomfört olika typer av analyser
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
hög digital mognad, är rutinerad användare av Office-paketet och system för styrning och ledning exempelvis Stratsys.
Meriterande om du har:
erfarenhet i motsvarande roll där du jobbat nära verksamhetsledning inom kommunal verksamhet, med fördel inom Stockholms stad
god kunskap om barnkonventionen, skollagen och förskolans läroplan.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. I rollen som strateg är det viktigt att du är initiativtagande, får saker att hända och har förmåga att omsätta planering till aktivitet som leder till önskade resultat. Du arbetar strukturerat och systematiskt samt planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån satta mål, strukturer och tidsplaner. Du kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt och har lätt för att samarbeta. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god analytisk förmåga, ser till detaljerna och har en förmåga att hitta lösningar med helheten och det större perspektivet i fokus. Vidare har du en god språklig analytisk förmåga och producerar dokument av hög kvalitet
Vi har höga krav och förväntningar i denna rekrytering då detta är en central roll på förskoleförvaltningen. Du kan dock känna dig trygg i att du kommer att ha ett bra stöd från hela förvaltningens trevliga och kompetenta medarbetare.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Känns detta utmanande och spännande? Då vill vi veta mer om dig, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-03Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara när du söker tjänsten. Ansökan ska vara på svenska. Rekryteringsprocessen kommer bestå av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Förskoleförvaltningen Kontakt
Anna Nordahl, rekryteringskonsult 08-50811734 Jobbnummer
9719009