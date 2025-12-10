förvaltningsövergripande rektor till förskola och grundskola
2025-12-10
Gällivare kommun söker nu en förvaltningsövergripande rektor som ingår i Barn- och utbildningsförvaltningens STAB. Rollen innebär att du täcker upp som rektor inom både förskola och grundskola när ordinarie ledning saknas, vid vakanser eller vid särskilda behov. Du blir en del av en central stödfunktion vars uppdrag är att säkerställa stabilitet, kvalitet och trygghet i våra verksamheter. Arbetet är omväxlande och kräver en tydlig, trygg och flexibel ledarstil.
här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Barn- och utbildningsförvaltningen: Jobba som pedagog | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Som förvaltningsövergripande rektor ansvarar du för att:
Tillfälligt leda förskolor och/eller grundskolor när ordinarie rektor är frånvarande eller när verksamheten har särskilda behov.
Axla fullt ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och elever/barn på den enhet du tjänstgör på.
Snabbt sätta dig in i nya verksamheter och deras organisation, rutiner och pågående processer.
Stödja enheter vid omorganiseringar, utvecklingsarbete eller tillfälliga utmaningar.
Fungera som mentor eller stöd för nya rektorer vid behov.
Säkerställa att verksamheten följer skollag, läroplan, styrdokument och kommunens riktlinjer.
Vara en bärande del av STAB och bidra till förvaltningens utveckling, processer och kvalitetsarbete.
Uppdraget innebär flexibilitet, där resor inom kommunen förekommer och där arbetsplatsen kan variera över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleutbildning och en gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du har mångårig erfarenhet som rektor och har genomgått det statliga rektorsprogrammet. För att lyckas i uppdraget behöver du vara väl förankrad i skolans styrdokument, rutiner och digitala system och ha en trygg förmåga att orientera dig i olika administrativa och pedagogiska sammanhang. Vi söker en ledare som utmärks av tydlighet, struktur och stabilitet, och som samtidigt är relationsskapande och lyhörd. Du trivs med att arbeta i en roll som präglas av variation och förändring, där du behöver kunna situationsanpassa ditt ledarskap utifrån varje enhets behov. Du ser värdet i att arbeta i flera olika verksamheter över tid, och du motiveras av möjligheten att få en bred och djup helhetssyn på kommunens samlade skolverksamhet genom ditt ambulerande uppdrag. B-körkort är ett krav för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Krav vid anställning - utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogramAnställningstyp/arbetstider
Heltid med tillsvidareanställning som rektor i Gällivare kommun, det ambulerande uppdraget löper på ett treårigt förordnande. Du rapporterar till förvaltningschef.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse...
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Upplysningar
För mer information om tjänsten kontakta:
Peter Olsson, förvaltningschef peter.olsson@gallivare.se
Ellinor Haglander, biträdande förvaltningschef ellinor.haglander@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare
Sveriges skolledare
