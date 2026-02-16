Förvaltningsövergripande chefläkare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län erbjuder redan idag en högkvalitativ, patientcentrerad och jämlik vård över hela länet. Vårt fokus ligger på att vidareutveckla och stärka denna vård för att möta framtidens behov. Nu söker vi en Förvaltningsövergripande chefläkare som ska bidra i detta fortsatta arbete.
Dina arbetsuppgifter
Förvaltningsövergripande chefläkare rapporterar patientsäkerhetsfrågor direkt till hälso- och sjukvårdsdirektör och är en del i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Förvaltningsövergripande chefläkare är anställd vid en av hälso- och sjukvårdens staber, verksamhet- och ledningsstöd och är underställd stabschef. Förvaltningsövergripande chefläkare har ett övergripande processansvar för samordning av patientsäkerhetsfrågor på förvaltnings- och områdesnivå.
Uppdraget består av olika delar:
Förvaltningsövergripande chefläkare innebär att företräda huvudmannen i patientsäkerhetsfrågor, både lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt.
Förekommande arbetsuppgifter:
• medverka i beredning, formulering och uppföljning av övergripande mål och strategier inom patientsäkerhetsområdet.
• utgöra förvaltningens ansikte utåt i övergripande medicinska frågor som rör patientsäkerhet.
• att bevaka att ett kontinuerligt systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs, där Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tillämpas.
• att vara förvaltningens kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten IVO.
• vara linjechef för 5 patientsäkerhetsstrateger.
Stöd till hälso- och sjukvården chefläkare vad gäller hanteringen av patientsäkerhetsfrågor med iakttagande av de specifika lagar, bestämmelser och myndighetskrav som föreligger inom patientsäkerhetsarbetet.
Förekommande arbetsuppgifter:
• att sammankalla och leda arbetet i chefläkargruppen.
• att följa kunskapsutvecklingen inom området och ansvara för bevakning av lagar, förordningar och föreskrifter som rör patientsäkerheten i hälso- och sjukvård i stort, samt att se till att kunskapen om dessa sprids på ett adekvat sätt i organisationen.
Linjechef för Patientsäkerhetscentrum. Inom patientsäkerhetscentrum finns tre enheter, Patientsäkerhetsenheten, Kliniskt träningscentrum samt Smittskydd och Vårdhygien där även Strama och kliniskt etiska rådet finns.
Förekommande arbetsuppgifter:
• att tillsammans med medarbetare kontinuerligt utveckla verksamheten i linje med förvaltningens behov, med iakttagande av de specifika lagar, bestämmelser och myndighetskrav som föreligger inom patientsäkerhetsarbetet.
• att ansvara för personal, budget och arbetsmiljöfrågor.
Övrig information
Den vi söker är legitimerad läkare, senior specialist eller överläkare med chefserfarenhet på verksamhetschefsnivå. Goda kunskaper i svenska språket och förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift är ett krav. Att ha erfarenhet av att företräda/representera en verksamhet samt att ha viss mediavana är också ett krav. Vidare vill vi att du som söker har erfarenhet av förvaltningsövergripande administrativt arbete inom hälso-och sjukvård alt. konsulterfarenhet från densamma.
Du måste vara van med att samspela med interna och externa aktörer och du har erfarenhet av flertalet av följande områden: undervisning, nationella nätverk, patientsäkerhetsfrågor, medicinsk kvalitet, medicinsk etik samt arbete rörande vårdhygien och smittskydd samt klinisk utbildning.
Som person måste du ha förmågan att växla perspektiv från individuell patient- eller personnivå till regionövergripande eller huvudmannaperspektiv. För oss är det självklart att du kan samverka väl inom organisationen. Du har god självkännedom och förståelse för hur det egna agerandet kan påverka och uppfattas av andra. God förmåga att leda förändring och tillvarata medarbetarnas och chefläkares potential i utveckling av verksamheten. Vi ser att du har ledarerfarenhet och en mångårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete, både att leda en ledningsgrupp och att ingå i en sådan.Så ansöker du
