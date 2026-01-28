Förvaltningsledare Till Systemenheten Till Fmtis I Karlskrona
Försvarsmakten / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-01-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land?
I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Försvarsmaktens Telekommunikation och Informationssystem, FMTIS söker nu en förvaltningsledare till Systemenhetens stab där den har en viktig roll i arbetet med att etablera och vidmakthålla en välfungerande systemförvaltningsmodell inom enheten.
Om verksamheten
FMTIS har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av Försvarsmaktens tekniska ledningsstödsystem. Systemen stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Vårt ansvar omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar och datorer. Arbetet sker på strategisk, operativ och taktisk nivå.
Om tjänsten
Huvudsaklig arbetsuppgift är att delta i planering, resursbalansering, styrning och uppföljning av arbetet för enhetens förvaltningsobjekt och säkerställer att målen i produktions/förvaltningsplanen nås.
Du samordnar och planerar dagligen de underliggande avdelningarnas uppgifter inom produktion. Förvaltning genomförs för att säkerställa systemvärdiga ledningsstödsystem, som är säkra och fungerar, under systemens hela tekniska livslängd.
Arbetet ska bedrivas stödjande och i syfte att på kort och lång sikt med metoder-verktyg öka kvaliteten i form av modernisering, optimering och verksamhetsnytta. En viktig del i arbetet är nära samarbete med verksamheten.
Du är även beredd ansvara för möten på enhetsnivå samt lämna stöd till förbandsstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utgöra ett direkt stöd till enhetens Stabschef
• Leda och samordna stabens genomförandeverksamhet
• Leda eller delta i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper och uppgifter
• Beredd ansvara för ordergivningar och motsvarande möten på enhetsnivå
• Beredd lämna stöd till förbandsstaben
KRAV
Kvalifikationer
• Teknisk utbildning och bakgrund inom telekommunikation, datakommunikation eller annat teknikområde som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten
• Tidigare erfarenhet från ICT-nära systemförvaltningsarbete
• God förmåga att uttrycka sig på svenska såväl muntligt som skriftligt
• God kunskap och förståelse kring processer- och processhantering
• God kännedom om förvaltningsroller inom tekniska system
• B-körkortPubliceringsdatum2026-01-28Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och vill utvecklas i din roll. Du har en utvecklad social samt pedagogisk förmåga och drivs av att skapa förutsättningar för verksamheten att nå ställda mål. Du är ansvarsfull, engagerad och utvecklingsorienterad med ett sinne för ordning och god planering och har lätt för att prioritera.
Du har lätt för att växla mellan ett övergripande och operativt perspektiv, du föredrar målstyrning och involverar dina kollegor för att skapa delaktighet. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av ICT-arbetssätt
• Erfarenhet från Försvarsmakten eller närliggande myndigheter
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål. Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du får ersättning för träningsskor.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder. Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning om du inte är anställd i Försvarsmakten.
Arbetsort: Karlskrona
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse. Befattningen är civil. Lön: Individuell lönesättning.
Befattningen innebär tjänsteresor med övernattning.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Stabschef Joakim Gustafsson Blix
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ann-Christine Eriksson
Bägge nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landqvist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-12, innehållande CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad till denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9709848