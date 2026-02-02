Förvaltningsledare till sektionen för fastighetsförvaltning syd
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
I rollen som förvaltningsledare är chefen för sektionen för fastighetsförvaltning Syd din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker region Öst, Väst och Syd. Anställningen avser region Väst. Dina övergripande arbetsuppgifter är att stödja region och verksamhetsställena i lokal- och fastighetsrelaterade frågor och tillse att dess förhyrda lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem.
Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag kopplade mot fastighetsavdelningens uppdrag. Tillsammans med dina kollegor, närmsta chef och myndighetens experter arbetar du med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår även att vara med, ta fram och uppdatera en förvaltningsplan samt att skapa förutsättningar för bra samverkan med fastighetsägarna. Du ska planera, driva och följa upp åtgärder, beslut och planer som berör fastighetsförvaltning inom ditt ansvarsområde. Du ska också vara delaktig i att skapa strukturerade processer vad gäller drift, underhåll och reparationer. Tjänsten innebär en del resande inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och strukturerad. Du tar stort ansvar över dina uppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan både sätta upp och hålla tidsramar och driver dina processer framåt med gott resultat. Vidare är du lugn, stabil och kontrollerad i olika typer av situationer. Du fokuserar på rätt saker och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har en förmåga att väga samman komplex information, tar hänsyn till flera perspektiv och visar på gott omdöme innan du går vidare till agerande och beslut. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och du arbetar bra med andra människor. I din kommunikation är du både tydlig och lyhörd.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av att arbeta med fastighetsförvaltningsinriktade arbetsuppgifter inkl. teknik, juridik samt ekonomi
* Erfarenhet av att leda andra i arbete
* Erfarenhet av arbete med fokus på samverkan, relationsskapande och partnerskapsutveckling
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* Körkort B
Det är meriterande om du har:
* Kriminalvårdens grundutbildning
* Utbildning till fastighetsförvaltare/diplomerad fastighetsförvaltare
* Högskoleutbildning alt. Yrkesutbildning med inriktning mot fastighetsekonomi med/eller utan juridik
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning inom offentlig sektor
* Erfarenhet av operativt arbete inom kriminalvården
* Erfarenhet av lokal- och fastighetsprojekt, beställningsarbeten, ekonomi och fakturahantering och upprättande av underhållsplaner
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
