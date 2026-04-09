Förvaltningsledare till Lärandegruppen i Sverige AB
2026-04-09
er).
På huvudkontoret arbetar olika stödfunktioner tillsammans för att stötta våra verksamheter. Vi ser till att de har de bästa förutsättningarna för att fokusera på det allra viktigaste - att skapa en trygg, inspirerande och utvecklande lärandemiljö. Detta gör vi i nära samarbete med branschen, näringslivet och andra viktiga aktörer. Tillsammans gör vi skillnad.
Vi söker dig som vill bli vår förvaltningsledare
Vi söker en förvaltningsledare som vill ta ett tydligt ansvar för våra administrativa skolprocesser och säkerställa att de fungerar stabilt, effektivt och i nära samspel med verksamheten, i en utvecklingsinriktad utbildningskoncern. Rollen är omväxlande och kombinerar strategiskt och operativt arbete.
Du ansvarar för att våra administrativa processer, såsom antagning, närvaro, betyg och elevregister, fungerar väl och utvecklas kontinuerligt, samt för tillhörande budget och resursplanering. Du leder det löpande förvaltningsarbetet och säkerställer att både kortsiktiga behov och långsiktiga förbättringar hanteras strukturerat och transparent.
Rollen kräver att du kan analysera komplexa samband mellan data, system och rutiner, och prioritera insatser som ger störst verksamhetsnytta. Du arbetar strukturerat med planering, prioritering, kvalitetssäkring och dokumentation och skapar tydlighet i förvaltningsarbetet.
Du ingår i vår grupp av centrala verksamhetsutvecklare och arbetar nära verksamhetsansvarig för central administration, tillsammans med förvaltningsledare och innovationsledare, AI Lead, samt förvaltningsledare och digitaliseringsledare med lärarbakgrund.
Som nav mellan verksamhet, IT och leverantörer har du en central samordnande roll. Du översätter behov och tekniska frågeställningar, skapar samsyn och driver gemensamma prioriteringar.
Du arbetar självständigt, tar ägarskap och driver förbättringar som gör våra processer mer effektiva, robusta och användarvänliga. Du har löpande kontakt med utvecklingsfokuserade leverantörer och stöttar i IT-relaterade frågor, med förståelse för hur data skapar nytta.
Sannolikt har du en teknisk bakgrund i kombination med verksamhetsförståelse och är trygg i att fatta beslut inom dina ansvarsområden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Universitets- eller högskoleexamen, eller motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet av förvaltningsledning inom liknande områden
God kommunikations- och samarbetsförmåga, med vana att leda delprojekt och driva frågor mot uppsatta mål
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Har god insikt i systemintegrationer, exempelvis API:er och dataformat som CSV, och en stark förmåga att förstå helheten i hur system och data samverkar.
Det är starkt meriterande med tidigare erfarenhet från skol- och utbildningssektorn eller ett verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Som person tar du ansvar för dina uppgifter, initierar aktiviteter och driver arbetet framåt med uthållighet tills resultat uppnås.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du behöver vara kommunikativ och trivas i samarbete med andra. Du har även en kreativ ådra och en naturlig förmåga att skapa struktur och ordning i komplexa sammanhang.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9378".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lärandegruppen i Sverige AB
(org.nr 556765-4529)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Lärandegruppen i Sverige AB, Projekt och verksamhetsstöd Kontakt
CIO
Mattias Persson +46736606670
9845899