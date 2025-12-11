Förvaltningsledare / objektledare IT med fokus på samhällsbyggnad
2025-12-11
Om arbetsplatsen
Digitalisering, Innovation och IT avdelningen (DIIT) fungerar som en stödavdelning med uppdrag att leda, samordna och stödja kommunens förvaltningar och verksamheter inom Digitalisering, Innovation och IT. Arbetet fokuserar på att skapa förutsättningar för en säker, effektiv och användarvänlig digital infrastruktur som möjliggör att kärnverksamheterna kan nå sina mål. Detta sker genom strategisk styrning av IT-arkitektur och IT-säkerhet, styr och samverkansmodell för verksamhetsnära IT, utveckling av kommunövergripande och verksamhetsspecifika digitala tjänster, användarvänlig IT-support, leverantörsstyrning inom bas-IT samt rådgivning och stöd vid införande av nya lösningar.
Vi söker nu en Förvaltningsledare (Objektledare) IT med fokus på samhällsbyggnad till vårt team på avdelningen.
Vi behöver dig i den förändringsresa kommunen befinner sig i för att ta nästa steg för en modern IT-miljö och arbetsplats som skapar nytta för våra verksamheter och i förlängningen för våra invånare och besökare.
Du rapporterar till biträdande avdelningschef och arbetar tillsammans med teamen på avdelningen för att skapa delaktighet och engagemang i nära samarbete med kommunens verksamheter.
Vi erbjuder dig:
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad
* Möjlighet till hybridarbete och flexibilitet
* Kompetensutveckling och fortbildning
* En arbetsplats som värdesätter innovation och digital utveckling
* Transformerande, tillitsbaserat målstyrt ledarskap som ger dig förutsättningar och innebär att du tar egna initiativ, har eget driv och att du är självgående
Som Förvaltningsledare IT (Objektledare) hos oss ansvarar du för att driva och samordna förvaltningsobjekt inom IT med särskild inriktning mot samhällsbyggnadsområdet. Du är länken mellan IT och verksamheten och skapar förutsättningar för förvaltning, digital utveckling och innovation.
Du kommer bland annat att:
* ansvara för att etablera och realisera livcykelplanen inom de objekt som du ansvar för.
* ansvara för att säkerställa stabil drift, support och kontinuerlig förbättring av de IT-komponenter som ingår i förvaltningsobjektet samt för att IT-komponenterna är tillgängliga för verksamheten enligt överenskommen nivå.
* kvalitetssäkra och utveckla och skapa hög kvalitet på arbetet. Du samordnar interna och externa IT-leverantörer på ett effektivt sätt.
* ansvara för att verkställa att förvaltningsplanens IT-relaterade mål sker enligt riktlinjer på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt.
* skapa förutsättningar och tydliggöra former för digitalisering, utveckling och innovation. I ditt arbete ingår att genomföra analyser och identifiera möjligheter till processförbättringar och automatisering
Vi söker dig som
* Har en relevant högskoleutbildning eller annan kompetens som bedöms likvärdig
* Har minst tre års erfarenhet inom förvaltningsledning/objektledning/systemförvaltning
* Förstår förutsättningarna i offentlig sektor och har vana att arbeta verksamhetsnära
* Är trygg i att tillämpa modeller som PM3, ITIL eller ITSM
* Har god kunskap förståelse om regelverk som GDPR, offentlighetsprincipen (OSL), Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt avtalshantering
* Har teknisk förståelse och kunskap och kan agera brygga mellan IT och verksamhet
* Är van vid att leda, delta och kommunicera i projekt med olika intressenter
Meriterande kompetenser
* Tidigare erfarenhet från kommun eller annan offentlig verksamhet
* Kännedom om systemstöd inom samhällsbyggnad
* Erfarenhet av att driva förändringsarbete och arbeta med komplexa projekt
* Förståelse för behovsstyrd utveckling och agila arbetssätt
* Som person tror vi att du
* Värdesätter att jobba i team och bidrar till en god arbetsmiljö
* Tar initiativ, har hög leverans, är självgående och har förmåga att prioritera
* Kommunicerar tydligt och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt
* Bygger tillit, samarbetar och skapar engagemang inom och över organisatoriska gränser
* Är modig, nyfiken och drivs av att utveckla och förbättra
* Är uthållig och trygg även när tempot är högt eller läget är pressat
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
