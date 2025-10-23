Förvaltningsledare IT drift- IAM och IT-infrastruktur till Naturvårdsverket
2025-10-23
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker dig som vill kombinera förvaltningsledning inom IT-drift med att driva utveckling och införande av vår nya IAM-lösning (Identity & Access Management). Hos oss får du en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet med höga krav på IT-säkerhet och struktur.
Vill du vara med och stärka och utveckla Naturvårdsverket inom detta området, IT-driftsenheten söker nu en Förvaltningsledare inom it-drift IAM och it-infrastruktur.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med IAM-frågor kopplat till vårt införandeprojekt, och med strategiska och operativa frågor inom IT-infrastruktur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom IAM kommer att innebära att medverka i införandeprojektet som mottagande förvaltningspart, att ta fram och förvalta processer för onboarding/offboarding, rollstyrning, attest m.m. Din roll blir även att samordna krav, test, acceptans och överlämning till drift, driva utveckling av behörighetsmodell i dialog med verksamhet och IT samt följa upp leveranser från leverantörer och externa konsulter.
Inom den andra delen, it-infrastruktur kommer du att delta i den strategiska planeringen och utvecklingen av IT-infrastruktur (ex. molntjänster, AD, autentisering) och samordna livscykelhantering av tekniska plattformar. Vi ser även att du i rollen kommer att arbeta med kravställning och att stötta vid upphandlingar och förändringar. En viktig del i jobbet blir att samverka med driftleverantörer kring tillgänglighet, kapacitet och IT-säkerhet samt delta i arbete kopplat till regulatoriska krav (ex. NIS2, MSB).
Din kompetens
Krav för anställningen
• Högskoleutbildning inom IT/systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av förvaltningsledning, IT-samordning eller teknisk projektledning
• God kännedom om IAM-koncept och tekniker (SSO, MFA, Azure AD, PAM)
• Erfarenhet av att samordna mellan verksamhet, IT och externa parter
• Van av att dokumentera och följa upp
Meriterande
• Erfarenhet av IAM-införande i större organisationer
• Erfarenhet av offentlig verksamhet eller liknande kravmiljö
• Certifieringar inom IT-säkerhet (ex. CISSP, Microsoft, Okta)
Kännedom om förvaltningsmodeller (ex. ITIL)
Som person tror vi att det är viktigt att du är strukturerad och har en förmåga att kommunicera med olika verksamheter för att få fram ditt budskap. Du är trygg i att leda en grupp utan att ha det formella chefsansvaret. Du är intresserad av att hitta och bygga långsiktiga lösningar. Det är viktigt för rollen att du är nyfiken på teknik och har en stark vilja att samarbeta för andra.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 6 november.
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Petra Römer, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Myndighetens ansvarsområden är integrerade i andra viktiga samhällsfrågor och bidrar därför till hela samhällets utveckling. Naturvårdsverket är också beredskapsmyndighet.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och likn
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb.
