Förvaltningsledare IT - med fokus på socialtjänstens digitala utveckling
Gällivare kommun / Datajobb / Gällivare Visa alla datajobb i Gällivare
2026-02-05
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-05Beskrivning av verksamheten
Gällivare kommuns vision är en arktisk småstad i världsklass - en plats där framtidstro, samhällsutveckling och livskvalitet går hand i hand. IT-avdelningen är en strategisk möjliggörare i kommunens digitala resa och arbetar för att förenkla vardagen för våra verksamheter och medborgare genom innovativa, säkra och effektiva IT-tjänster. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens socialtjänst genom smarta digitala lösningar i en verksamhet som gör skillnad på riktigt.Dina arbetsuppgifter
Är du skicklig på att få teknik och verksamhet att dra åt samma håll? Gällivare kommun söker en Förvaltningsledare IT med fokus på socialförvaltningens system. Här får du en central roll i att säkerställa att våra digitala verktyg är trygga, effektiva och anpassade efter de mänskliga behov de är till för att stödja i vardagen. Som bryggan mellan teknik och människa ser du till att våra system stöttar de som stöttar andra.
I rollen som förvaltningsledare blir du den naturliga länken mellan socialförvaltningen och IT-avdelningen. Ditt huvuduppdrag är att driva förvaltning och vidareutveckling av socialtjänstens systemstöd, där Pulsen Combine och dess e-tjänster är din första prioritet. Din resa börjar med att säkra och optimera Combine, för att på sikt växa in i ett helhetsansvar för förvaltningens kompletta systemflora. Du balanserar här behovet av stabil drift med att leda införandet av nya lösningar som möter morgondagens krav. Du har en viktig roll i att översätta verksamhetens behov till praktiska lösningar. Just nu står vi inför en spännande period där vi anpassar våra arbetsprocesser och systemstöd utifrån den nya socialtjänstlagen - här blir du en nyckelperson för att tekniken ska underlätta detta skifte för våra medarbetare.
Leda och utveckla förvaltningen: Du planerar och koordinerar arbetet inom förvaltningsområdet. Du bidrar även till att vidareutveckla kommunens gemensamma förvaltningsmodell och etablera strukturer som kan spridas till fler verksamhetsområden.
Samordna resurser och projekt: Du fungerar som länken mellan verksamheten och IT-specialister. Vid behov kliver du in som projektledare vid införande av ny funktionalitet eller helt nya systemlösningar.
Strategisk uppföljning: Du har koll på läget genom att följa upp nyckeltal, kostnader och incidenter. Du rapporterar status till styrgrupper och chefer, där du använder din analys för att identifiera och föreslå förbättringsområden.
Verksamhetsnära utveckling: Du ser till att systemen stöttar våra arbetsprocesser och håller en tät dialog med verksamheten kring framtida behov, till exempel inom välfärdsteknik.
Samverkan och dialog: Du sköter kontakten med leverantören Pulsen Omsorg och representerar Gällivare i regionala nätverk i Norrbotten för att driva gemensamma förbättringar.
Vi söker dig som trivs i en roll som kräver både struktur och förmågan att bygga förtroendefulla relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara IT-relaterade frågor på ett sätt som är begripligt för verksamheten. Du är analytisk och gillar att använda verksamhetsdata för att fatta kloka beslut som driver utvecklingen framåt.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning (till exempel inom IT, systemvetenskap eller offentlig förvaltning) eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av att leda förvaltningsarbete eller IT-relaterade projekt.
Förmåga att arbeta strukturerat med uppföljning och rapportering till ledningsgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande: Erfarenhet av socialtjänstens verksamhet, systemet Pulsen Combine eller förvaltningsmodeller likt pm3.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogram
Här kan du läsa mer om: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse...
Sista dag att ansöka är 2025-02-28.
Upplysningar
Magnus Ijäs, IT-chef Telefon: 0970-818 881 E-postadress: magnus.ijas@gallivare.se
Fackliga företrädare
Vision
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Avdelningschef
Magnus Ijäs Magnus.Ijas@gallivare.se 0970-818881 Jobbnummer
9725665