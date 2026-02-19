Förvaltningsledare av tekniska säkerhetssystem till region Nord
2026-02-19
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad vid fastighetstekniska enheten som tillhör fastighetsavdelningen. Enheten består av två sektioner vilka är Sektionen för tekniska projekt och Sektionen för teknisk förvaltning och utveckling. Denna rekrytering är till Sektionen för teknisk förvaltning och utveckling.
Sektionen för teknisk förvaltning har det övergripande ansvaret för Kriminalvårdens säkerhetsteknik samt för den budget som är knuten till området teknisk förvaltning. Sektionen ansvarar även för den löpande förvaltningen inklusive återinvesteringar, förvaltningsplaner och mindre projekt. Du och befintlig kollega kommer att ha ett särskilt ansvar för region Nord och samtidigt ingå i en förvaltningsgrupp med representanter från övriga regioner i Kriminalvården.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare ansvarar du för att teknisk kravställning i projekt och förvaltning motsvarar Säkerhetsavdelningens kravställningar. Detta gäller samtliga tekniska säkerhetssystem, både i löpande förvaltning, ny- och ombyggnationer samt i större installationsprojekt.
I uppdraget ingår att avgöra vilka investeringsbehov, både på kort och lång sikt, som finns på respektive verksamhetsställe. Detta görs ofta i nära samarbete med lokala tekniker. Du ansvarar för att ta fram nödvändiga underlag för budget och förvaltningsplaner samt genomföra de ny- och återinvesteringar som krävs. Vidare ingår kravställning, ledning av mindre utökningsentreprenader samt medverkan vid besiktningar och uppföljningar. Du samverkar med andra enheter och sektioner på Huvudkontoret men även med regionala och lokala samordnare knutna till din region.
Vi har en rikstäckande service och supportavtal med leverantörer där du kan få stöd och support men även avropa material och tjänster. Tjänsteresor ingår i rollen och lokala besök på anstalter och häkten i regionen är vanligt förekommande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt med ett tydligt fokus på mål och resultat. Du driver dina processer framåt med gott resultat och kan både sätta upp samt hålla tidsramar och deadlines. I de fall målet förändras kan du snabbt ställa om och byta riktning. Vidare har du lätt för att få ett helikopterperspektiv över ditt arbete och dina uppgifter. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser alltid utifrån hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom relevant område för tjänsten alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av och övergripande kunskap om minst tre av följande områden och/eller system: Överordnade larmsystem, CCTV-system, Bärbara överfallslarm, Passerkontrollsystem, Nyckelkontrollsystem, Brandlarm, Nyckelsystem, Områdeslarm, Nätverk/Server/lagring
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
* Kunskap om upphandling och återinvestering av säkerhetsteknisk utrustning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Härnösand.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
