Förvaltningsjurist till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje / Juristjobb / Norrtälje Visa alla juristjobb i Norrtälje
2026-06-26
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Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till rättssäkra beslut inom några av välfärdens mest betydelsefulla områden?
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) söker en erfaren och engagerad förvaltningsjurist med särskilt fokus på förvaltningsrätt, socialtjänstlagstiftning, myndighetsutövning och angränsande rättsområden. Hos oss får du en central roll i att utveckla och säkerställa att förbundets beslut, rutiner och arbetssätt följer gällande lagstiftning i en unik kontext med både regional och kommunal verksamhet. Som en del av vårt kansli får du en nyckelroll i att stödja verksamheterna och ledningsgruppen i strategiska och förvaltningsövergripande frågor.
Uppdraget
Som jurist arbetar du med rådgivning och kvalificerat juridiskt stöd till förvaltningen och dess verksamheter.
Du är ett stöd till förvaltningens medarbetare och chefer samt ansvarar för att utarbeta, kvalitetssäkra och säkerställa beslut, rutiner och riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Ge kvalificerad juridisk rådgivning inom kommunalrätt, förvaltningsrätt och socialtjänstlagstiftning.
Stödja handläggare och chefer i ärendeberedning, beslutsfattande och rättsutredningar.
Utarbeta och kvalitetssäkra styrdokument, avtal och riktlinjer.
Företräda förbundet i juridiska frågor och samverka med externa aktörer.
Genomföra utbildnings-och informationsinsatser inom relevanta områden.
Bidra till förbundets arbete med att förebygga, upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet.
Utmaningar och möjligheter
Rollen innebär att arbeta i en komplex verksamhet med många intressenter och behov. Du kommer växla mellan att lösa akuta frågor i verksamheten och att driva långsiktig utveckling av arbetssätt – en roll för dig som trivs med att arbeta såväl operativt som strategiskt.
Hos oss får du möjlighet att:
Leda och samordna juridiska processer.
Utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt, rutiner och riktlinjer.
Företräda förbundet i juridiska frågor och samverka med externa aktörer.
Vi erbjuder
Ett samhällsviktigt uppdrag med stor möjlighet att påverka framtidens vård och omsorg.
En arbetsplats med kompetenta kollegor och god samverkan.
En verksamhetsnära roll med möjlighet att påverka arbetssätt, processer och utveckling.
Varierade arbetsuppgifter med många kontaktytor inom och utanför organisationen.
Det här behöver du ha med dig
Rollen passar särskilt dig som har god erfarenhet av förvaltningsjuridik och trivs att arbeta självständigt och vara drivande i processer. Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Juristexamen.
Flera års erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig sektor, gärna inom kommunal och regional verksamhet.
God förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning samt att uttrycka dig väl och tydligt i tal och skrift.
Analytisk, strukturerad och trygg i rollen som juridisk expert.
Meriterande:
Kunskap om lagstiftning inom hälso- och sjukvård och omsorg.
God förståelse för regional och kommunal verksamhet.
Erfarenhet av utbildningsinsatser, samordning, projektledning eller förbättringsarbete.
Så är du som person
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmåga att:
Skapa struktur i komplexa frågeställningar.
Prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Förklara och stötta medarbetare på ett pedagogiskt sätt.
Arbeta både självständigt och i grupp.
Du är trygg i din profession, lösningsorienterad och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och förbättring.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Att jobba hos oss betyder att du är med och utvecklar framtidens vård och omsorg, varje dag. Du blir en del av en arbetsplats där vi samarbetar, tänker nytt och sätter invånarnas behov i centrum, och där målet är att ingen ska falla mellan stolarna i kontakten med vård och omsorg.
Avdelningen kansli och verksamhetsstöd består av nio medarbetare och dess syfte är att ge ett samordnat, professionellt och värdeskapande stöd till KSON:s verksamheter, så att verksamheten kan bedrivas effektivt och långsiktigt hållbart samt bidra till utveckling, kvalitet och god intern styrning.
Vi är en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att förbättra verksamheten – både i det dagliga arbetet och på längre sikt.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Mer om KSON som arbetsgivare kan du läsa här: Jobba hos oss här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333871". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
(org.nr 222000-1891)
Box 801 (visa karta
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761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Sjukvård Och Omsorg I Norrtälje (kson), Kansli Och Verksamhetsstö Kontakt
Avdelningschef kansli och verksamhetsstöd
Maria Klockare maria.klockare@norrtalje.se 073-9623658 Jobbnummer
9979984