Förvaltningsjurist till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
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2026-07-13
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Ref: 20261689
Är du nyexaminerad jurist och vill starta din karriär inom utbildningsverksamhet? Vi söker dig som vill kombinera juridiskt arbete med kvalificerat utredningsuppdrag i stadsövergripande projekt. Uppdraget är tidsbegränsat fram till och med 2027-01-31. Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Förvaltningsjuristens huvudsakliga uppdrag är att rättssäkra processer och ärenden samt bidra till att upprätthålla hög kompetens inom offentlig lagstiftning. Som förvaltningsjurist bistår du såväl chefer som övriga medarbetare med enklare juridisk rådgivning.
Vidare bistår du kollegor i bedömningar vid myndighetsutövning enligt skolförfattningarna och vid dokumentation i ärenden, vilket också kan innebära framtagande av beslutsmallar och andra stöddokument. Som förvaltningsjurist handlägger du även vissa klagomålsärenden.
Tjänsten innehåller även ett utredningsuppdrag där du arbetar med uppföljning och utvärdering av det stadsövergripande projektet Unga i risk. Som förvaltningsjurist ingår du i en grupp med tre förvaltningsjurister som arbetar med skoljuridik samt GDPR och informationssäkerhet. Kvalifikationer
Krav:
Juristexamen (270 hp)
God digital kompetens
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete eller praktik som jurist inom offentlig förvaltning samt juridisk kompetens inom följande områden:
Skoljuridik
Förvaltningslag och kommunallag
Offentlighets- och sekretsslag
GDPR och informationssäkerhet.
För att lyckas i tjänsten är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt arbete och har en stark vilja att hjälpa andra och leverera lösningar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Tjänsten kräver att du är lyhörd och besitter förmågan att anpassa dig till olika typer av situationer. Du bidrar till dialog och ansvarstagande och för fram budskap så att de får avsedd effekt. Därtill hanterar du gärna komplexa frågor, analyserar och löser problem. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
På avdelningen för hållbarhet och nämnd arbetar förvaltningsjurister, arkivarie, huvudregistrator, nämndsekreterare och utredningssekreterare. Avdelningen arbetar bland annat med juridisk rådgivning, dokument- och ärendehantering, handläggning av skoljuridiska ärenden samt bereder och kvalitetssäkrar nämndsärenden. På vår avdelning samordnas förvaltningsövergripande processer och uppföljning av förvaltningsövergripande måldokument.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1900 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-01-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, allra senast under v.36
Intervjuer planeras att äga rum under veckorna 32-33. Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Avdelningschef
Elena Zukauskaite elena.zukauskaite@malmo.se Jobbnummer
10001523