Förvaltningsjurist till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö kommun / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-01-14
Ref: 20260047
Avdelningen för hållbarhet och nämnd söker en jurist med kunskap och stort intresse för offentlig förvaltning.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningsjurist hos oss får du en central roll i att säkerställa rättssäkra processer inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att rättssäkra processer och ärenden samt bidra till att upprätthålla hög kompetens inom offentlig lagstiftning. Du bistår såväl chefer som övriga medarbetare i frågor av juridisk karaktär.
I rollen som förvaltningsjurist bistår du kollegor i bedömningar vid myndighetsutövning enligt skolförfattningarna och vid dokumentation i ärenden, vilket också kan innebära framtagande av riktlinjer, rutiner, blanketter och andra stöddokument. Därtill handlägger du vissa tillsyns-, klagomåls- och elevärenden och arbetar med PUB-avtal. Även andra frågor av juridisk karaktär såsom kvalitetssäkring av avtal och överenskommelser kan ingå i tjänsten.
Vi erbjuder individuell kompetensutveckling samt en tjänst där du blir en del av en stimulerande arbetsmiljö tillsammans med erfarna förvaltningsjurister som kollegor. Kvalifikationer
Krav:
• Juristexamen (270 hp)
• Erfarenhet av arbete som jurist inom offentlig förvaltning
• God digital kompetens
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Efarenhet av arbete som jurist inom utbildningsförvaltning, med fokus på gymnasie- och vuxenutbildning.
Vidare ser vi gärna att du har juridisk kompetens inom följande områden:
• Skoljuridik
• Förvaltningslag och kommunallag
• Offentlighets- och sekretesslag
• GDPR och informationssäkerhet.
För att lyckas i tjänsten är du uppmärksam och tillmötesgående i ditt arbete, och har en stark vilja att hjälpa andra och leverera lösningar. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Tjänsten kräver att du är lyhörd och besitter förmågan att anpassa dig till olika typer av situationer. Du bidrar till dialog och ansvarstagande, och för fram budskap så att de får avsedd effekt. Därtill hanterar du gärna komplexa frågor, analyserar och löser problem. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
På avdelningen för hållbarhet och nämnd arbetar förvaltningsjurister, arkivarie, huvudregistrator, nämndsekreterare och utredningssekreterare. Avdelningen arbetar bland annat med juridisk rådgivning, dokument- och ärendehantering, handläggning av skoljuridiska ärenden och skriver nämndsärenden. På vår avdelning samordnas förvaltningsövergripande processer och uppföljning av förvaltningsövergripande måldokument.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Avdelningschef
Elena Zukauskaite elena.zukauskaite@malmo.se 0721-560998 Jobbnummer
9683415