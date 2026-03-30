Förvaltningsjurist till grundskoleförvaltningen
2026-03-30
Ref: 20260729
Som förvaltningsjurist ger du kvalificerad juridisk rådgivning till rektorer, övriga chefer i förvaltningen och till grundskolenämnden i frågor som främst rör skoljuridik, förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet- och sekretess och angränsande rättsområden. Förvaltningsjuristen bistår också med kvalificerat rättsutredningsarbete.
I uppdraget ingår både att ta fram och juridiskt granska rutiner, dokument och riktlinjer. Du bevakar rättsutvecklingen inom relevanta rättsområden och initierar att förvaltningen och nämnden är uppdaterade på gällande bestämmelser. Förvaltningsjuristen svarar för utbildning av anställda och förtroendevalda inom skoljuridik, förvaltningsrätt och angränsande rättsområden. I uppdraget kommer du även att fungera som ett internt handläggningsstöd samt företräda nämnd vid förhandlingar och rättsliga processer.
Att hantera remisser och bereda ärenden är också en del av arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt, men samarbetar med kollegor på enheten, i avdelningen, i förvaltningen och i staden. Du möts av en avdelning med god stämning och en chef som leder med stor tillit.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och minst två års erfarenhet av relevant arbete i offentlig förvaltning/politiskt styrd organisation. Du ska också ha erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i domstol. Har du erfarenhet av arbete med skoljuridiska frågor är det starkt meriterande, liksom om du har erfarenhet av arbete som ombud i domstolsprocesser.
För att lyckas och trivas i uppdraget behöver du ha goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltningsrätt och angränsande rättsområden. Det är även ett plus om du har goda kunskaper i skoljuridik. Som person har du lätt för att arbeta självständigt och driva dina egna frågor, samtidigt som du trivs med att samarbeta. Det är också viktigt att du har lätt för att strukturera och har en flexibel inställning till ditt arbete. Du har ett professionellt förhållningssätt till de du möter. Det är ett krav att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Avdelningen kvalitet- och myndighet utgör en av fyra övergripande stödfunktioner på grundskoleförvaltningen . Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden. Avdelningen samordnar olika förvaltningsövergripande processer och bidrar också med intern ledning och stöd i förvaltningen. Genom att ta fram kvalitativa underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen kvalitet och myndighet huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål. Avdelningen består av tre enheter; kommunikationsenheten, kvalitets- och utredningsenheten samt skolplaceringsenheten.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse
