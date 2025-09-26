Förvaltningsjurist till Barn- och utbildningsförvaltningen
2025-09-26
Barn- och utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och har ansvar för en av samhällets mest betydelsefulla verksamheter barn och ungas utbildning och utveckling. När vår nuvarande förvaltningsjurist går vidare söker vi dig som vill ta vid och bli en del av vårt team.
Du tillhör kvalitetsenheten där du ingår i en grupp med utvecklare, utredare, strateg och informationssäkerhetssamordnare, ledda av den administrativa chefen. Vi arbetar centralt i Eskilstuna, med närhet till både tåg- och busstation, och erbjuder möjlighet till distansarbete delar av arbetstiden.
Som förvaltningsjurist hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag. Du arbetar i nära samspel med skolnämnderna, myndighetsavdelningen och förvaltningens ledning, samtidigt som du stöttar skolchefer, rektorer och andra chefer i juridiska frågor. Dina ärenden spänner över flera områden, från skollagstiftning och kommunalrätt till offentlighet, sekretess och förvaltningsrätt. Rollen är självständig men du har stöd av andra jurister i kommunen.
I uppdraget ingår att handlägga ärenden till våra tre skolnämnder, till domstolar och till Skolväsendets överklagandenämnd. Du ansvarar också för yttranden till tillsynsmyndigheter och prövningar av huvudmän för fristående förskolor. Rollen innebär dessutom att du medverkar i kommunens arbete mot välfärdsbrott., planerar och genomför utbildningar och bevakar ny lagstiftning. Här får du både bredd och möjlighet att fördjupa dig, särskilt inom skollagstiftningen. Din kompetens blir en viktig del i att kvalitetssäkra förvaltningens utvecklingsarbete och se till att vår verksamhet vilar på en trygg juridisk grund. Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk juristexamen och erfarenhet av självständigt juridiskt arbete i offentlig verksamhet. Om du tidigare arbetat inom kommunal verksamhet eller med skollagstiftning är det en fördel. Arbetet förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt och att du är van att använda digitala verktyg i vardagen.
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och lösningsinriktad, med förmågan att förklara juridiska frågor på ett sätt som gör dem begripliga för andra. Du samarbetar gärna, bygger goda relationer och kan fatta beslut även under tidspress. Hos oss får du utrymme att vara nyfiken, proaktiv och flexibel och att kombinera juridisk precision med ett arbete som gör skillnad för barn och unga i Eskilstuna. Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi på barn- och utbildningsförvaltningen emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi drygt 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och till goda lärande individer i våra förskole- och skolverksamheter för barn och unga. Sedan 2019 arbetar vi på förvaltningen på uppdrag av tre olika nämnder, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden.
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
