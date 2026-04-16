Förvaltningsjurist till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
2026-04-16
Välkommen till enheten Stöd och utveckling - barn och familj på arbetsmarknads- och socialförvaltningen!
På vår enhet arbetar tio medarbetare med bland annat stöd i verksamhetsutveckling genom sakkunskap, analys, samordning, projektledning, metodik, företräda nämnden i domstol och samordna förvaltningens forskning och utveckling (FOU).
Vid enheten arbetar sex förvaltningsjurister och nu söker vi efter en kollega till ett föräldravikariat.
Som jurist på arbetsmarknads- och socialförvaltningen ingår bl.a. att företräda nämnden i domstol, såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. I uppdraget ingår även att biträda nämnden och förvaltningen med rådgivning i frågor som rör bl.a. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och kommunalrätt.
Vidare ingår till exempel att arbeta med kompetensutveckling av förvaltningens medarbetare, delta i utvecklingsarbete såsom samverkan med andra myndigheter och bistå nämnden i tillsynsärenden och remissförfaranden.
I rollen som förvaltningsjurist förväntas du även bidra med din kompetens i enhetens övriga uppdrag. Löpande arbetsuppgifter på enheten består exempelvis av omvärldsbevakning, analys, utredning och framtagande av beslutsunderlag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av domstolsarbete, processföring och arbete med tvångsvård. Vidare är det meriterande om du har goda kunskaper inom flertalet av nedan nämnda rättsområden:
Socialrätt
Offentlighet och sekretess
Kommunalrätt
Förvaltningsrätt
Migrationsrätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har god förmåga att arbeta självständigt, men också i nära samverkan med andra. Du är prestigelös med en serviceinriktad attityd, strukturerad, lyhörd och flexibel.
Något annat som bidrar till framgång i uppdraget är att du har en god förmåga i att planera och prioritera i ditt arbete samt att du har en hög kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra Stöd och utveckling - barn och familj, som är en av sex enheter på avdelningen för hållbarhet, kvalitet och nämnd.
Avdelningen för hållbarhet, kvalitet och nämnd arbetar bland annat med socialt hållbar utveckling, förvaltning och utveckling av nämndsadministration, ärendehantering, stöd och analys för utvecklings- och kvalitetsarbetet inom arbetsmarknad och socialt arbete. Avdelningen tillhör staben och är en av 10 avdelningar på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat ca 6 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enl ök
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och kommer därmed att påbörja urvalsarbetet under ansökningstiden.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
