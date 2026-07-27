Förvaltningsjurist till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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2026-07-27
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Ref: 20261659
Välkommen till avdelningen kvalitet och utveckling på arbetsmarknads- och socialförvaltningen!
Socialtjänsten befinner sig i en spännande utvecklingsfas med omfattande förändringar kopplade till ny lagstiftning inom flera områden. På avdelningen kvalitet och utveckling arbetar vi tillsammans för att ge verksamheten kvalificerat stöd i denna omställning. Som förvaltningsjurist hos oss får du bidra med sakkunskap, analys och vägledning i detta intressanta förändringsarbete.
Du blir en del av en arbetsgrupp med sex förvaltningsjurister och ingår samtidigt i en enhet med totalt tio medarbetare. Vi arbetar nära varandra och i tvärprofessionella team, där olika kompetenser kompletterar varandra för att skapa bästa möjliga stöd till förvaltningens verksamheter.
Nu söker vi en förvaltningsjurist för en tillsvidareanställning och ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som jurist på arbetsmarknads- och socialförvaltningen ingår bl.a. att företräda nämnden i domstol, såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. I uppdraget ingår även att biträda nämnden och förvaltningen med rådgivning i frågor som rör bl.a. förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet och sekretess och kommunalrätt.
Vidare ingår till exempel att arbeta med kompetensutveckling av förvaltningens medarbetare, delta i utvecklingsarbete såsom samverkan med andra myndigheter och bistå nämnden i tillsynsärenden och remissförfaranden.
I rollen som förvaltningsjurist förväntas du även bidra med din kompetens i enhetens övriga uppdrag. Löpande arbetsuppgifter på enheten består exempelvis av omvärldsbevakning, analys, utredning, samordning av projekt och framtagande av beslutsunderlag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen samt erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av domstolsarbete, processföring och arbete med tvångsvård. Vidare är det meriterande om du har goda kunskaper inom flertalet av nedan nämnda rättsområden:
Socialrätt
Offentlighet och sekretess
Kommunalrätt
Förvaltningsrätt
Annan relevant lagstiftning (exempelvis migrationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, digitaliseringsrätt)
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och som värdesätter ett gott samarbete. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till enhetens gemensamma mål. Vi ser gärna att du är prestigelös, serviceinriktad och har ett strukturerat arbetssätt. Du är lyhörd, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov.
För att trivas i rollen behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har en god kommunikativ förmåga. Vi ser också att du är lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya utmaningar.
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra Stöd och utveckling - barn och familj, som är en av sex enheter på avdelningen för kvalitet och utveckling.
Avdelningen för kvalitet och utveckling arbetar bland annat med socialt hållbar utveckling, förvaltning och utveckling av nämndsadministration, ärendehantering, stöd och analys för utvecklings- och kvalitetsarbetet inom arbetsmarknad och socialt arbete. Avdelningen tillhör staben och är en av 9 avdelningar på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Hos oss erbjuds du introduktion, kontinuerlig kompetensutveckling, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Vi värnar om ett hållbart arbetsliv som skapar goda förutsättningar för långsiktigt välmående och balans mellan arbete och fritid.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enl ök Övrig information
Första intervjuer planeras att genomföras den 19, 20 och 21 augusti.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
10012044