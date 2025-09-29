Förvaltningsjurist med inriktning samhällsbyggnad
Vallentuna kommun / Juristjobb / Vallentuna Visa alla juristjobb i Vallentuna
2025-09-29
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du redo att ta plats där juridik möter samhällsvision och forma framtidens lösningar? Då kan tjänsten som förvaltningsjurist vara ditt nästa karriärsteg.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Samhällsbyggnadsförvaltningens stab arbetar brett över förvaltningens olika områden som innefattar markexploatering, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, miljö och hälsa samt kommunens GIS-verksamhet. En viktig del i stabens arbete består av att bereda underlag för beslut och fungera som ledningsstöd till förvaltningschef. Staben består av ekonomicontroller, projektcontroller, chefsassistent samt utvecklingsledare stadsbyggnad och har stabschef samhällsbyggnad som närmsta chef. Som förvaltningsjurist blir du en viktig del i att bistå med juridisk rådgivning och expertis med förvaltnings- och kommunalrättsligt fokus. Möjlighet finns till distansarbete när arbetet så tillåter (obligatorisk kontorsnärvaro vissa dagar per vecka). Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta både operativt och strategiskt med en blandning av bredd och djup. Du rör dig mellan ärenden av varierande rättsligt innehåll och komplexitet, vilket ger utrymme att både fördjupa dig och vara mångsidig. Fokus ligger på juridiska frågor kopplade till kommunalrättsliga och förvaltningsrättsliga frågor inom samtliga områden som förvaltningen ansvarar för. Du ska kunna strukturera komplexa frågor, identifiera väsentliga fakta, analysera samband och kommunicera lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både skriftligt och muntligt. Arbetet är omväxlande och innebär många kontaktytor. För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken, lösningsorienterad och trygg i att arbeta med både offentlig- och civilrättsliga frågor.
Du ger rådgivning inom kommunalrätt, offentlighet och sekretess, granskar avtal och styrdokument, och du företräder kommunen i rättsprocesser. Utöver det bidrar du i utredningar, utbildningar och andra insatser som stärker det juridiska arbetet i kommunen. Här finns gott om utrymme för både juridiskt hantverk och professionell utveckling.
Kvalifikationer:
• Juristexamen
• Några års erfarenhet av självständigt kvalificerat juridiskt arbete
• Kunskap om lagstiftning som reglerar offentlig verksamhet, om du tidigare arbetat inom den kommunala sektorn är det starkt meriterande. Särskilt bra är det om du har erfarenhet av dessa frågor inom fastighet och miljö. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du kommunicerar på ett tydligt sätt.
• Du har en stark förmåga att analysera och lösa problem.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan eventuellt komma att tillämpas. Lönespannet för tjänsten ligger mellan 45 000-55 000 beroende på tidigare erfarenhet.
Inför all nyanställning genomför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Om du går vidare i urvalet kommer tester ske senare i rekryteringsprocessen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande och sker på plats.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2025-10-19.
För mer information kontakta:
Johanna Attlerud, stabschef, 08-587 850 18, johanna.attlerud@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9530959