Förvaltningsekonom till långsiktigt uppdrag hos stort bolag i Malmö
Academic Work Sweden AB / Företagsekonomjobb / Malmö
2025-12-17
Är du en noggrann och analytisk förvaltningsekonom - nu söker vi dig som vill kliva rakt in i hetluften hos ett engagerat team där du bidrar med din expertis!
OM TJÄNSTEN
Här får du möjlighet att ta nästa steg i din karriär hos en av Sveriges största aktörer inom fastighetsförvaltning. Uppdraget är ett 18-månaders föräldravikariat där du är anställd som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund. I rollen har du ett självständigt ansvar för kvalificerat ekonomiarbete och blir samtidigt en del av ett erfaret och sammansvetsat team. Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av budget- och bokslutsarbete, är analytisk och noggrann samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt.
Du erbjuds
• Möjligheten att arbeta på ett av Sveriges ledande företag inom fastighetsförvaltning med ett starkt fokus på hållbarhet och samhällsutveckling.
• Flexibel arbetsplats - lägg upp dagarna efter ditt schema och arbeta hemifrån när det behövs!
• En stöttande konsultchef som finns med dig hela vägen
Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du en verksamhetsnära ekonomisk funktion och en god förståelse för fastighetsekonomi och långsiktigt underhåll. Du förväntas snabbt komma in i arbetet efter onboarding och arbeta självständigt och strukturerat med uppgifter kopplade till budget och årsbokslut. Du känner dig trygg i ditt arbete och kan på ett tydligt sätt kommunicera och förmedla ekonomiska underlag och analyser till övriga medlemmar i teamet.
• Budgetarbete för fastigheter, områden eller bostadsrättsföreningar
• Bokslut och årsbokslut, inklusive uppföljning och analyser
• Löpande uppföljning av intäkter och kostnader
• Ekonomisk analys och rapportering till interna intressenter
• Prognoser och avvikelseanalyser
• Rådgivning till förvaltare och interna funktioner i ekonomiska frågor
• Säkerställa att arbetet följer lagar, regelverk och interna rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
• Har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi eller motsvarande
• Har minst 2 års erfarenhet av en liknande roll inom ekonomi
• Erfarenhet av budget- samt bokslutsarbete
• Har god systemvana och trivs i en IT-driven miljö
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, specifikt Excel
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av en liknande roll kopplad till ekonomisk förvaltning av bostadsrättföreningar
• Arbetat i Agresso och Property Management
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningssam
• Ansvarstagande
Stresstålig
Heltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116363".
