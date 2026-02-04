Förvaltningsekonom till en av Sveriges största fastighetsförvaltare
2026-02-04
Vi söker en förvaltningsekonom till vår kund som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Här bidrar du till trygghet och långsiktighet genom innovativ rådgivning och fastighetsförvaltning, i en miljö som präglas av samverkan och utveckling.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en av Sveriges största fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Vi söker en förvaltningsekonom till kontoret i Hammarby Sjöstad, där du kommer arbeta i nära samarbete med tekniska förvaltare och övriga leveransenheter. Du kommer att ingå i ett team om 11 kollegor och du kommer rapportera till Gruppchef ekonomisk förvaltning.
Som förvaltningsekonom kommer du att spela en rådgivande roll med omfattande kundkontakter, där du stöttar bostadsrättsföreningar och samfälligheter i deras ekonomiska frågor samt ansvara för att leverans enligt avtal utförs på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Du samarbetar nära med tekniska förvaltare och andra enheter för att leverera mervärde till kunderna. Rollen innebär både operativa och analytiska moment, med fokus på att vårda och utveckla kundrelationer i en kollegial miljö.
Du erbjuds en social och analytisk roll där du kommer axla ett stort ansvar och utvecklingsmöjligheter.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar
• Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar
• Löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar
• Budgetarbete och ekonomisk rådgivning
• Administration och genomförande av föreningsstämmor
• Leverans av avtalstjänster vid styrelsemöten
VI SÖKER DIG SOM
• Är obehindrad i svenska, såväl i tal som i skrift
• Har avslutad eftergymnasial examen inom ekonomi med relevant inriktning
• Har mycket god arbetslivserfarenhet inom redovisning
• Har mycket god arbetslivserfarenhet från en rådgivande roll med kundkontakt
• Har mycket god system och datavana, specifikt Excel och ekonomisystem
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av redovisning enligt K3 regelverket
• Erfarenhet av att ha arbetat med olika delar inom ekonomi
• Gedigen erfarenhet av bostadsrättsredovisning
• Gedigen erfarenhet av ekonomisk fastighetsförvaltning
• Gedigen erfarenhet av föreningsekonomi
• Kunskaper inom föreningsjuridik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
