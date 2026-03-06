Förvaltningsekonom till en av Sveriges största fastighetsförvaltare
2026-03-06
Vi söker en förvaltningsekonom till vår kund som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Här bidrar du till trygghet och långsiktighet genom innovativ rådgivning och fastighetsförvaltning, i en miljö som präglas av samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vår kund är en av Sveriges största fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Vi söker en förvaltningsekonom till kontoret vid Gullmarsplan, där du kommer arbeta i nära samarbete med tekniska förvaltare, projektledare och övriga leveranser. Du kommer att ingå i ett team om 11 kollegor och du kommer rapportera till Gruppchef ekonomisk förvaltning.
Som kundansvarig förvaltningsekonom kommer du att spela en rådgivande roll med omfattande kundkontakter, där du stöttar bostadsrättsföreningar och samfälligheter i deras ekonomiska frågor samt ansvara för att leverans enligt avtal utförs på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Rollen innebär både operativa och analytiska moment, med fokus på att vårda och utveckla kundrelationer i en kollegial miljö.
Du erbjuds en social och analytisk roll där du kommer axla ett stort ansvar kring egna kunder och utvecklingsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår det uppdrag som ledamot i en av Riksbyggens bostadsrättsföreningars styrelser samt leverans av avtalstjänster på styrelsemöten. Detta medför att en viss del av din arbetstid kommer att vara förlagd till kvällstid. Detta kompenseras med en i övrigt flexibel arbetstid i dialog med närmsta rapporterande chef. Utöver det kommer dina primära arbetsuppgifter att vara
Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar
Löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar
Budgetarbete och ekonomisk rådgivning
Administration och genomförande av föreningsstämmor
Leverans av avtalstjänster vid styrelsemöten
Vi söker dig som
Är obehindrad i svenska, såväl i tal som i skrift
Har avslutad eftergymnasial examen inom ekonomi med relevant inriktning
Har mycket god arbetslivserfarenhet inom redovisning
Har god arbetslivserfarenhet från en rådgivande roll med kundkontakt
Har mycket god system- och datavana, specifikt Excel och ekonomisystem
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av redovisning enligt K3 regelverket
Erfarenhet av att ha arbetat med olika delar inom ekonomi
Gedigen erfarenhet av bostadsrättsredovisning
Gedigen erfarenhet av ekonomisk fastighetsförvaltning
Gedigen erfarenhet av föreningsekonomi
Kunskaper inom föreningsjuridik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
