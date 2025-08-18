Förvaltningschef till Individ & Familjeförvaltningen till Nybro Kommun
Vill du leda en socialtjänst i förändring och utveckling? Har du erfarenhet av förändringsledning och att skapa hållbara strukturer för en effektiv och kvalitativ organisation? Vi söker nu en driven och strategisk ledare som vill ta vår socialtjänst och funktionshinderomsorg in i framtiden.
Som förvaltningschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och modernisera verksamheterna för individ- och familjeomsorg och funktionsstöd. Med förändringsledning som verktyg driver du tillsammans med din ledningsgrupp utvecklingsprocesser för att effektivisera arbetssätt, öka kvaliteten och säkerställer att verksamheten möter framtidens behov. Till din hjälp som ledare finns stödfunktioner inom bland annat HR och Ekonomi.
Du arbetar nära politiken, samverkar med andra interna och externa aktörer och skapar en kultur präglad av delaktighet och innovation.
Dina arbetsuppgifter i korthet:
Leda förändringsarbete och ansvara för implementering av nya arbetssätt
Stärka samverkan mellan olika aktörer och verksamhetsområden
Arbeta med en effektiv styrning som stödjer måluppfyllelse
Ansvara för en effektiv resurshantering och en balanserad ekonomi
Tjänsten innebär också att du är en del av koncernledningsgruppen, vilket innebär att du kommer att vara en viktig del av hela Nybro kommuns utveckling.
Vi erbjuder dig:
En utvecklingsorienterad roll med stor möjlighet att påverka
Kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med på resan
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling Kvalifikationer
Vi söker dig med en för uppdraget relevant akademisk examen och kunskaper inom aktuellt område och lagstiftning. Du är väl insatt i välfärdens utmaningar och möjligheter och drivs av att skapa hållbara strukturer för en effektiv och kvalitativ verksamhet för våra invånares bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Som person är du ödmjuk, lyhörd och prestigelös. Du är en trygg och kommunikativ ledare som har lätt för att skapa engagemang och verkar för goda relationer och samarbete. Att vara en kulturbyggande företrädare för organisationens och kommunens värderingar är en stark drivkraft för dig. Du har ett demokratiskt, tillitsbaserat och inkluderande ledarskap, med förmåga att prioritera, delegera och följa upp. Du har också erfarenhet av att leda förändringar med goda resultat och har en god förståelse för komplexiteten i att vara chef och ledare i en politiskt styrd organisation.
Vi ser också att du har goda kunskaper inom ekonomistyrning och har en förmåga att balansera tilldelad budget samtidigt som kvalitet och rättssäkerhet upprätthålls.
Flytande svenska och en god förmåga att formulera dig i tal och skrift krävs för tjänsten.
Även B-körkort är ett krav.
Om arbetsgivaren
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher. Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil. I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
Individ- och familjeförvaltningen i Nybro kommun ansvarar för att tillhandahålla stöd och service till individer och familjer i behov. Förvaltningen arbetar inom flera områden, bland annat barn- och ungdomsvård, stöd till familjer och barn i kris eller i behov av socialt stöd, ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer, missbruks- och beroendevård samt stöd till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetet styrs framförallt av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Organisatoriskt är förvaltningen uppdelad i två verksamheter: Funktionsstöd och Individ- och familjeomsorg.
Läs mer här:https://nybro.se/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Nybro Kommun med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
