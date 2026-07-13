Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen till Värnamo kommun
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2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett ledaruppdrag som gör verkligt avtryck i människors vardag? Vi söker en trygg och relationsbyggande förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten rymmer en stor bredd av expertis fördelad på fyra enheter: geodata, miljö, plan och bygg samt räddningstjänst. Samhällsbyggnadsförvaltningen består även av en administrativ enhet som rapporterar direkt till förvaltningschefen. Som förvaltningschef får du en strategisk nyckelroll i en kommun präglad av framåtanda, där ditt arbete är med och formar vår gemensamma utveckling framåt.
Förvaltningschefsuppdraget är ett förordnande om fem år med möjlighet till förlängning Tillsvidaretjänsten är som kvalificerad utredare. Tjänsten är på heltid med förtroendetid.
Varmt välkommen med din intresseanmälan, sista ansökningsdag är den 31 augusti. I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Olivia Josefsson, olivia.josefsson@randstad.se
eller Jenny Gillard, jenny.gillard@randstad.se
. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är en godkänd säkerhetsprövning ett krav innan anställning kan erbjudas.
Ansvarsområden
Skapa en samordnad, effektiv och långsiktig utveckling av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vara ytterst ansvarig förvaltningens verksamhet, ekonomi och personal.
Leda och utveckla verksamheten genom förvaltningens fyra enhetschefer samt den administrativa enheten.
Delta aktivt i kommunens strategiska ledningsgrupp för att driva hela kommunens utveckling framåt.
Säkerställa att förvaltningen levererar hög kvalitet i både myndighetsutövning, service och bemötande till medborgare, politiker och externa aktörer.
Företräda förvaltningen inför samhällsbyggnadsnämnden och självständigt driva samt förankra komplexa processer i en politiskt styrd organisation.
Arbeta för en transparent och nära samverkan med kommunens övriga förvaltningar
Säkerställa hög kvalitet och god service i förvaltningens myndighetsutövning samt driva förändringsprocesser med fokus på digitala verktyg och moderna arbetssätt.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning, gärna inom samhällsbyggnadsområdet
Några års erfarenhet som chef
Erfarenhet av myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation
Kunskap om samhällsbyggnadsprocessen.
Erfarenhet av organisationsutveckling och/eller utvecklingsprocesser.
Erfarenhet av budgetansvar och förståelse för budgetprocessen i kommunal sektor.
Meriterande:
Erfarenhet från förvaltningschefsnivå, avdelningschef eller räddningschef i ledningsgrupp.
Erfarenhet av att framgångsrikt leda genom andra chefer.
Erfarenhet från samhällsbyggnadsförvaltning eller motsvarande i annan kommun
Erfarenhet av digitalisering och införande av digitala verktyg.
För att lyckas och trivas i rollen är du en stabil och trygg ledare som motiveras av att skapa engagemang och delaktighet genom ett tillitsbaserat ledarskap. Du har en utpräglad strategisk helhetssyn, ser alltid till hela kommunens bästa i dina beslut och har förmågan att hantera komplexa frågor med ett långsiktigt perspektiv. Du nätverkar aktivt och driver en nära dialog med medborgare, företagare och media för att skapa ömsesidig förståelse och förtroende.Du är ödmjuk inför förvaltningens breda uppdrag, men har modet att prioritera och sätta ner foten när situationen kräver det. I stressiga stunder behåller du ditt lugn och fokuserar på rätt saker. Du drivs av utveckling, gillar komplexitet och har en stark vilja att modernisera vår verksamhet.Om företaget
Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den
starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda
av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små
framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare
hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna,
samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/e1eed960-3de0-4994-b29a-62b264ae92df
331 37 VÄRNAMO Arbetsplats
Värnamo kommun Kontakt
Jenny Gillard jenny.gillard@randstad.se +46707932741 Jobbnummer
10001542