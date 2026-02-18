Förvaltningen för Funktionsstöd söker Socialt ansvarig samordnare, SAS
Dina arbetsuppgifter
Sveriges största förvaltning för funktionsstöd söker dig som vill göra skillnad för dem vi är till för! Vill du arbeta med att stärka individens rättigheter, bidra till rättssäkerhet, trygga och kvalitetssäkrade insatser tillsammans med oss?
Vi stärker vårt systematiska kvalitetsarbete och söker nu en SAS.
Hos oss kommer du att vara en del av ett välfungerande team med sju andra engagerade och kunniga SAS-kollegor. I din roll som SAS granskar du förvaltningens verksamheter och bidrar till att verksamheten följer lagar, föreskrifter och beslut samt föreslår förbättringsåtgärder när kvaliteten behöver stärkas. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda och bedöma lex Sarah rapporter. Vid allvarliga missförhållanden ansvarar du även för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Inom ramen för detta skriver du fram beslutsunderlag och föredrar ärendet i nämnd.
Du stödjer verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet, analyserar och bidrar till verksamheternas förbättringsarbete.. SAS håller även introduktioner och utbildningar i frågor som rör lex Sarah.
Du deltar vid behov i ledningsgrupper och samarbetar med chefer och andra nyckelpersoner samt deltar i olika forum för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheterna.
Tjänsten är placerad inom enheten kvalitet och stab. Inom enheten har vi samlat frågor som rör kvalitet, nämnd, juridik, registratur och arkiv. Vi har en välkomnande och trevlig arbetsplats på Selma Lagerlöfs torg med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi erbjuder flexibel arbetstid och arbetsplats samt eftersträvar en balans mellan arbete och fritid. Det innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi har ett tydligt ledarskap som grundar sig i Göteborgs Stads förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt!Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller någon av dessa två kriterier:
- Socionomexamen med flerårig erfarenhet från en eller flera av socialtjänstens olika ansvarsområden och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Annan relevant högskoleexamen, sannolikt inom socialt arbete eller beteendevetenskap, i kombination med flerårig erfarenhet från funktionshinderområdet.
Du ska också ha flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och att leda andra. Du är väl insatt i den lagstiftning som styr verksamheten inom socialtjänsten och företrädesvis inom funktionshinderområdet.
Vidare ses det som meriterande om du tidigare har arbetat som SAS eller i en roll där du har utövat tillsyn och granskning, gärna med erfarenhet av utredningar enligt lex Sarah. Det är även meriterande om du har arbetat som chef eller i annan ledande befattning och har erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete.
Du kan på ett effektiv sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem och föreslå möjliga lösningar. Du har en god förmåga att se samband, kan dra logiska slutsatser från begränsad information och förstå hur bakomliggande orsaker kan påverka. Du har även lätt för att förklara och förmedla dina analyser och utredningar till olika mottagare såväl muntligen som skriftligen.
Du tar självständigt ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du kan vid behov arbeta i ett högt tempo utan att ge avkall på kvalitet och du tycker om att arbeta med såväl rutinartade som mer fördjupade uppgifter. Att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat samt utveckla respektfulla relationer är självklart för dig.
Som person är du lugn, trygg och professionell i pressade situationer och har både mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och utbildningsintyg.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
