Förvaltaren söker engagerade handledare till våra sommarjobbande ungdomar.
Vill du ha ett aktivt och meningsfullt sommarjobb där du får ta ansvar, leda ungdomar och samtidigt bidra till en trygg och välskött boendemiljö? Då är det här jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Varje sommar tar vi emot cirka 90 sommarjobbare.
För att det ska bli en bra och utvecklande sommar för ungdomarna söker vi nu engagerade och trygga handledare som vill vara goda förebilder och ta ansvar i rollen som ledare.
Som handledare har du ett helhetsansvar för ett arbetslag om cirka 5-10 ungdomar. Du planerar och leder det dagliga arbetet, instruerar i arbetsuppgifter och säkerställer att arbetet utförs på ett tryggt och strukturerat sätt. Du arbetar tillsammans med ungdomarna och fungerar som en förebild i både bemötande och arbetsmoral.
Rollen innebär stor självständighet och kräver att du kan fatta beslut, lösa problem som uppstår och prioritera arbetsuppgifter under dagen. Merparten av arbetet är praktiskt och utförs ute i våra fastigheter, men viss administration ingår.
Du är också Förvaltarens ansikte utåt, både gentemot våra sommarjobbare och våra hyresgäster, vilket ställer höga krav på ansvarstagande och ett professionellt uppträdande.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Du samarbetar med vår ordinarie personal som tillhandahåller arbetsuppgifterna som du sedan kommer att ansvara för.
Arbetet innebär att:
- leda och fördela arbetsuppgifter tex grovstädning, enklare reparationer, ronderingar och lättare trädgårdsskötsel
- löpande samarbeta med Förvaltarens ordinarie personal kring planering, förändringar och prioriteringar
- säkerställa att rätt arbetsredskap och material finns på plats
- administrativa arbetsuppgifter tex att dokumentera frånvaro och liknande
- säkerställa att arbetsredskap finns på plats
- dokumentera exempelvis närvaro och andra enklare administrativa uppgifter
- hantera frågor och situationer som uppstår i arbetsgruppen
- säkerställa att arbetslaget uppträder som goda representanter för Förvaltaren och i enlighet med vår värdegrund
VI SÖKER DIG
Vi söker dig med:
- erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna från att vara ledare tex inom idrott eller annan ungdomsverksamhet
- gymnasiekompetens
- B-körkort (för manuell körning, inte enbart automat)
Meriterande är om du har erfarenhet av fastighets- och trädgårdsskötsel.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa förtroende, är tydlig i din kommunikation och kan motivera och engagera ungdomar med olika bakgrund.
Du är lösningsorienterad, kan hantera konflikter på ett lugnt och konstruktivt sätt och vågar ta beslut när det behövs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att vara en positiv förebild.
Känner du igen dig i värdeord som "vi gillar människor, vi lyssnar nyfiket och vågar utmana och vi säger och gör saker vi kan stå för"? Då är Förvaltaren rätt plats för dig - här blir du en del av en arbetskultur där man hjälper och stöttar varandra och där man trivs.
ANSÖKAN
Ansökan genom att klicka på "sök jobbet" och fyll i formuläret. Bifoga Cv och ett personligt brev där du motiverar varför du passar bra för tjänsten.
Skicka in din ansökan senast den 8 mars. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan bli tillsatta före sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Lekström på Niclas.lekstrom@forvaltaren.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag och har sedan starten 1947 varit med att bygga och utveckla det moderna Sundbyberg. Med våra 150 medarbetare äger, utvecklar och förvaltare vi hyresrätter och lokaler. Vi bidrar till ett växande Sundbyberg och en levande och hållbar stad.
För att vi ska vara långsiktigt framgångsrika navigerar vi och följer upp verksamheten utifrån fem områden; Attraktiva bostadsområden, Trygghet och trivsel, Klimat- och resurseffektiv verksamhet, Attraktiv arbetsplats samt Ekonomiskt ansvar. Förvaltaren har stort fokus på hållbarhet och är miljöcertifierat enligt ISO 14 001. Ersättning
