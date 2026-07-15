Förvaltare till Förvaltarenheten i Göteborg
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett viktigt arbete där du får chans att göra verklig skillnad för andra människor? Förvaltarenheten söker nu en förvaltare till vårt härliga gäng!
Förvaltarenhetens verksamhet riktas till vuxna göteborgare och kranskommunsinvånare som är i behov av förvaltare/gode män med speciell kompetens. Verksamheten styrs utifrån Föräldrabalken med beslut i Tingsrätten. Enheten består av enhetschef, 1:e förvaltare, 20 förvaltare samt en administrativ förvaltare som blir dina kollegor. Enheten har också utvecklingsledare och administratör.
Förvaltarenheten arbetar på uppdrag av Överförmyndarverksamheten i Göteborg och Överförmyndare i samverkan (ÖFS), som ansvarar för att tillhandahålla förvaltare och gode män till personer med svår psykisk funktionsnedsättning, andra allvarliga sjukdomstillstånd, missbruk och annan svår social problematik, ibland i kombination. Förvaltarenheten träder in när det är svårt för en privat godman/förvaltare att vara personens stöd. Vi bistår personerna i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Vi bevakar personens rätt, förvaltar egendom samt sörjer för person. Personens (huvudmannens) behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av förvaltarens utvecklingsarbete.
Som förvaltare anställd på Förvaltarenheten ska man bidra till en ökad livskvalitet för personen utan att frånta den enskilde sitt eget ansvar. I din roll samarbetar du med professionella nätverk och med personens anhöriga om möjligt.
I din roll som förvaltare kommer det dagliga arbetet bland annat innebära att ha kontakt med huvudmän och deras nätverk, ge råd i personliga förhållanden, bevaka rätten till vård- och omsorg och ansöka om olika insatser/bistånd efter behov. Arbetet inkluderar även att företräda huvudmännen inför myndigheter och domstolar, strukturera huvudmännens ekonomi, dokumentation och ekonomisk redovisning.
För att möta huvudmännens individuella behov och säkerställa trygga relationer, strävar vi efter att kunna erbjuda valmöjligheter vid val av ställföreträdare. Detta kräver en mångfald i vårt team för att kunna tillgodose olika önskemål på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete bland engagerad personal och i trivsamma lokaler i centrala stan med vacker utsikt över älven!Kvalifikationer
Du som söker skall ha en högskoleexamen som socionom, inom ekonomi, beteendevetenskap, juridik eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver även ha flerårig erfarenhet av och ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen som är personer med psykiska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med missbruk och annan svår social problematik.
Du behöver ha goda kunskaper om samhällsservice som sjukvård, psykiatri och socialtjänst.
Du behöver även ha goda juridiska kunskaper, främst kopplat till Lagen om stöd och service (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL).
Utöver detta behöver du ha kunskap och erfarenhet av administration och ekonomi.
För rollen krävs även erfarenhet av att arbeta med människor som har en problematisk/komplex livssituation.
Din IT-kompetens behöver vara god.
En del av uppdraget utförs i kranskommunerna, därmed är B-körkort ett krav.
Tidigare uppdrag som förvaltare eller god man är meriterande. Genomförd utbildning till god man innan anställning är meriterande, annars kan den ske i anslutning till anställning.
Ytterligare språkkunskap förutom svenska och engelska är meriterande.
Som person ska ditt förhållningssätt präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har huvudmannens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du är stabil, trygg och arbetar effektivt under stress. Du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Slutligen kan du även utifrån ditt ansvarsområde behöva stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Utifrån detta behöver du vara tydlig i din yrkesroll och agera professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Överförmyndarförvaltningen genomför vandelsprövning innan anställning kan ske. Du kommer också att behöva visa utdrag ur belastningsregister.
För att kunna verka som personligt förordnad God man/Förvaltare finns krav att man har gått utbildning till God man med godkänt resultat. Utbildningen till God man kan efter bedömning genomföras i anslutning till tillträdet.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett frågor där du får beskriva din erfarenhet och kunskap inom området i stället för personligt brev.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Caisa Landahl, Akademikerförbundet SSR caisa.landahl@socialcentrum.goteborg.se 031-3657006 Jobbnummer
10003496