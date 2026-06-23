Förvaltare sökes till Brinova Fastigheter i Växjö!
Brinova Fastigheter AB (publ) / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-06-23
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Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Företaget har kontor i Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Växjö och Karlskrona.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Våra värdeord är engagerad, pålitlig och ansvarstagande vilket speglas både internt och externt.
Som anställd hos Brinova tar du del av ett gediget tjänstepension- och försäkringspaket samt ett generöst friskvårdsbidrag. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan.
Kort om tjänsten I rollen som förvaltare ansvarar du för utvecklingen av våra fastigheter och för att på ett affärsmässigt och kundorienterat sätt utveckla fastigheternas värde och våra områden. Rollen är bred och beståndet innefattar främst bostäder.
Vi ser att du arbetar proaktivt ute i fastigheterna och samarbetar nära våra uthyrare- och förvaltningsadministratörer, fastighetstekniker och fastighetsskötare. Du kommer att ha en arbetsledande roll, där du leder och stödjer driftpersonalen i det dagliga arbetet.
Du medverkar till att skapa och utveckla goda relationer med hyresgäster, entreprenörer, kommuner och myndigheter, vilket ställer krav på erfarenhet av kundkontakt. I rollen har du löpande kontakt med våra hyresgäster och ansvarar för att hantera förvaltningsrelaterade frågor. Du engagerar även hyresgäster och andra lokala aktörer för att tillsammans skapa och behålla en trygg och trivsam miljö.
Din profil Du har erfarenhet av att arbeta som förvaltare samt en universitets-, högskole- eller YH-utbildning inom fastighetsförvaltning. Vi söker dig som är självgående och har flera års erfarenhet av förvaltning av bostäder, samt vana av att arbetsleda och samordna arbetet tillsammans med kollegor och entreprenörer.
Som person så trivs du med att ha ansvar, både för fastigheternas underhåll och skick, men också för hyresgästers trivsel. Du ser värdet av att planera ditt arbete, både självständigt och med kollegor. I den här rollen förekommer mycket kontakt med våra hyresgäster, därför bör du ha arbetat med kundkontakt tidigare.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av ny- och ombyggnadsprojekt för bostäder
Erfarenhet av hyresförhandlingar
Dokumenterad erfarenhet och kompetens inom fastighetsjuridik
Erfarenhet av budgetarbete
Erfarenhet av myndighetskrav och miljöärenden, exempelvis OVK, hissar och portar
En övergripande förståelse för områden som till exempel el, ventilation, uppvärmningssystem, byggnadsteknisk kunskap och underhållsplanering
En analytisk förmåga för att se lösningar och utvecklingsmöjligheter
Erfarenhet från att arbeta med relevanta digitala system. Meriterande om du arbetat med Vitecs olika moduler.
Bra kommunikationsförmåga i tal och skrift
Rollen är bred och kontaktytorna många, vilket gör samarbete till en central del i ditt arbete.
Du utgår från vårt förvaltningskontor i Växjö och ingår i en arbetsgrupp med god sammanhållning bestående av uthyrare- och förvaltningsadministratörer, fastighetschef, fastighetstekniker samt fastighetsskötare. Du rapporterar till Fastighetschef i Växjö.
Mer om tjänsten Som förvaltare hos oss så arbetar du bland annat med:
• Upprättande och utförande av underhållsplaner, uppföljning av mediaförbrukning och säkerställa att myndighetskrav följs
• Budgetering och ekonomisk uppföljning för de fastigheter som du ansvarar för
• Fakturahantering relaterat till fastigheterna
• Delta vid hyresgästaktiviteter och hyresgästevent
• Kundvård och medverka till nöjda hyresgäster
• . och sist men inte minst!
• Aktivt medverka till en god trivsel på arbetsplatsen, vilket vi alla ansvarar för!
Tjänsten är en tillsvidareanställning som föregås av en provanställning på sex månader, med start enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Då är du är varmt välkommen att söka via länk nedan. Urval sker löpande, vi ber dig ha överseende med att återkoppling kan ta längre tid än vanligt på grund av semestertider. Urval påbörjas v. 31.
Vid ansökan bifogar du CV och personligt brev där du skriver kort om dig själv och dina tidigare erfarenheter som du knyter till tjänstens beskrivning.
Observera att vi dessvärre inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringen? Kontakta gärna HR, Matilda Buday på matilda.buday@brinova.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953683-2067553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brinova Fastigheter AB (publ)
(org.nr 556840-3918), https://brinova.teamtailor.com
Rotundan 5 (visa karta
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352 26 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brinova Fastigheter AB Kontakt
Matilda Buday matilda.buday@brinova.se 0708590635 Jobbnummer
9975940