Förvaltare med ekonomi- och hyresgästansvar till Fastighetskontoret
2026-01-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Är du en självgående förvaltare med stark kommunikativ förmåga som längtar efter att få jobba med spännande och unika fastigheter? Många av våra fastigheter tillhör Stockholm stads mest kända byggnader, exempelvis Stadshuset, Kulturhuset, Stockholms stadion, Liljevalchs, Eriksdalsbadet, Östermalmshallen och Medborgarhuset.
Inom Fastighetskontoret har vi två olika inriktningar på våra förvaltarroller; kundförvaltare med ansvar för ekonomi och hyresgästkontakter och teknikförvaltare med ansvar för de tekniska delarna av fastigheterna.
Vårt mål är att ha nöjda hyresgäster och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och långsiktigt säkerställa värdet på våra fastigheter.
Just nu söker vi kundförvaltare till våra två kundförvaltarenheter, där det sammanlagt arbetar 20 kundförvaltare, två samordnare och fyra administrativa förvaltare. Rekryteringen sker med anledning av pensionsavgång och intern förflyttning. De två kundförvaltarenheterna är en del av fastighetsavdelningen, där det dessutom finns teknikförvaltare, teknikspecialister och en driftenhet.
Vi erbjuder
Som kundförvaltare hos oss får du ett omväxlande arbete med många kontaktytor och möjlighet att utvecklas vidare tillsammans med kompetenta kollegor.
Vi är ett positivt och engagerat gäng, som delar med oss av kunskap och hjälper varandra i ett öppet klimat. Mångfalden på enheten är stor där alla har sin unika bakgrund och kompetens - det är vår styrka och bidrar till bra resultat.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig också lunchförmån, friskvårdsförmåner samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
I rollen som kundförvaltare ansvarar du för ditt fastighetsbestånd med huvuduppdraget att skapa och upprätthålla goda långsiktiga relationer med dina hyresgäster på ett professionellt sätt. Du arbetar långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv med ett budget- och resultatansvar för de fastigheter som du förvaltar. I rollen ingår att samverka för en god ekonomi för ditt fastighetsbestånd samt att du kommer vara delaktig i att utveckla fastigheterna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Du har många kontaktytor och i din roll arbetar du nära andra funktioner på kontoret, bland annat teknikförvaltare, ekonomicontroller, driftenheten och projektavdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattas av
helhetsansvar för budget, prognoser, intäkts- och resultatuppföljning
ansvarar för uthyrningar, hyresavtal, avtalsskrivning och hyresförhandlingar
delaktig i planering och uppföljning av lokalanpassningar inom kontorets fastighetsbestånd delaktig i investeringsprojekt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant utbildning för tjänsten, t ex högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsekonomi, alternativt att du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat inom fastighetsförvaltning i en förvaltarroll som vi finner likvärdigt
aktuell och flerårig erfarenhet av att ha arbetat inom fastighetsförvaltning i en förvaltarroll
goda kunskaper i fastighets- och hyresjuridik, ekonomisk analys och uppföljning
god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i olika IT system, t.ex. fastighetssystem och ekonomisystem
goda kunskaper i och van användare av Officepaketets olika program
god förmåga att kommunicera väl på svenska i tal och i skrift.
Som person är du trygg, lyhörd och inger förtroende. Du har lätt för att samarbeta och skapa långsiktiga kundrelationer. Du är strukturerad och självgående så att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För rollen krävs att du är utåtriktad och med god kommunikativ förmåga så att du kan kommunicera och argumentera på ett tydligt sakligt och professionellt sätt. En ekonomisk medvetenhet är viktigt då du kommer att fokusera på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Vi tycker också att det är viktigt att du verkar för vår värdegrund - ansvarstagande, nytänkande, professionalism och helhetsperspektiv.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina kompetenser, personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.Publiceringsdatum2026-01-09Övrig information
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal urvalsfrågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
