Förvaltare Hydrant och drivmedelsteknik till Stockholm Arlanda Airport
Swedavia AB / Datajobb / Sigtuna
2026-02-27
I denna strategiskt viktiga roll ansvarar du för förvaltning och utveckling av Swedavias hydrant och tanktekniska anläggningar, en central del av flygplatsernas samhällskritiska infrastruktur. Genom att säkerställa en säker, stabil och tillgänglig drivmedelsförsörjning möjliggör du en pålitlig flygtrafik och operativ kontinuitet vid bland annat Arlanda och Swedavias övriga flygplatser. Rollen förenar tekniskt djup, affärsmässighet och regulatorisk styrning i syfte att långsiktigt säkra funktion, hållbarhet och regelefterlevnad i en verksamhet där driftsäkerhet är avgörande för Sveriges tillgänglighet och beredskap.
Vad innebär rollen? Befattningen omfattar ansvar för tekniska krav, anvisningar och standarder inom förvaltningsobjektet. Du följer upp funktion, tillgänglighet och prestanda samt är kravställare gentemot leverantörer och samarbetspartners. Genom strategisk livscykelplanering, investeringsprioritering och teknisk standardisering säkerställs att anläggningarna utvecklas hållbart och kostnadseffektivt över tid. Resor i tjänsten ingår till Swedavias alla 10 flygplatser
Du kommer att;
Ansvara för underhållsplan och reinvesteringsplan inom förvaltningsområdet
Säkerställa efterlevnad av gällande lagar, standarder och säkerhetsföreskrifter
Säkra hög tillgänglighet och leveranssäker drivmedelsdistribution till flygverksamheten
Ansvara för anläggningarnas tekniska status och funktion över livscykeln
Definiera och följa upp strategiska nyckeltal för tillgångarnas prestanda, tillgänglighet och kostnadseffektivitet
Strategiskt och övergripande ansvar för hydrant- och drivmedelstekniska anläggningar
Säkerställa funktion, tillgänglighet, säkerhet och långsiktig teknisk status
Vem är du? Du har minst 3 års erfarenhet av teknisk och ekonomisk förvaltning med fokus på:
Processindustri, drivmedelsanläggningar eller energiinfrastruktur
Trycksatta system och distributionssystem
Vana vid underhållsplanering, budget, uppföljning och samarbete med olika funktioner
Driftkritisk infrastruktur
Du har B-kort
God IT- och systemkunskap
Vad erbjuder vi dig? En fantastisk möjlighet att få vara med och förvalta och utveckla vårt arbete med att säkerställa vår Hydrant och drivmedelsteknik på framtidens flygplatser!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mathias Rudh, mathias.rudh@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 26 mars, vi ser fram emot din ansökan!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7263178-1865728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA
9768091