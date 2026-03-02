Förvaltare för konsultuppdrag i Stockholm
För kunds räkning söker vi en trygg och affärsmässig fastighetsförvaltare för ett konsultuppdrag inom förvaltning av hyresbostäder i Stockholm.
Detta är ett heltidsuppdrag med omgående start och en uppdragslängd på cirka sex månader.
Uppdragsbeskrivning
I rollen får du ett helhetsansvar för ett bostadsbestånd och arbetar både strategiskt och operativt. Du ansvarar för budget och prognoser, uppföljning av driftnetto, underhållsplanering, upphandlingar samt säkerställer att förvaltningen levereras med hög kvalitet och enligt gällande lagar, regler och avtal.
Du samarbetar med tekniker, entreprenörer och andra funktioner och driver arbetet framåt med fokus på struktur, hållbarhet och nöjda hyresgäster.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av förvaltning av hyresrätter och är van vid ekonomiskt ansvar. Du har god byggteknisk förståelse, erfarenhet av underhållsplanering och känner dig trygg i dialogen med både kunder och leverantörer.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller liknande erfarenhet.
Förvaltat bostadsfastigheter.
Gedigen byggteknisk kompetens med erfarenhet inom byggteknik och tekniska system.
Erfarenhet av att ha ansvar för driftsnetto för fastigheter.
Bred erfarenhet inom underhållsplanering och driftoptimering.
Erfarenhet av förvaltningsavtal, upphandlingar och projektledning.
B-körkort.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
Läs mer på www.fasticon.se och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb.
