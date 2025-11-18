Förundersökningsledare till sektionen för utredning av grova våldsbrott, RU
Är du redo för en större uppgift?
Sektionen för utredning av grova våldsbrott söker förundersökningsledare som vill vara en central del i polismyndighetens arbete och utveckling av utredningsverksamhet avseende grov och komplex brottslighet.
Sektionen för utredning av grova våldsbrott är organiserad under den regionala utredningsenheten, som tillsammans med polisområdena ansvarar för regionens utredningsarbete. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner.
Vid sidan av ett omfattande operativt uppdrag har sektionen ett regionalt samordningsansvar och ska bedriva metodutveckling i syfte att stärka regionens utredningsprocess och förmågan att utreda grova våldsbrott samt utredning av komplexa brott i kriminell miljö mot individer som påverkar den regionala problembilden. Sektionen har också en central roll i regionens driftcenter och cybersensor.
I dagsläget består sektionen av sju grupper fördelade på olika verksamhetsområden; förundersökningsledare, utredare, operativ analys samt en grupp för kalla fall. Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Rollen som förundersökningsledare på sektionen är bred och under ständig utveckling. Arbetet innefattar allt från förundersökningsledning i egna ärenden till utredningsledning i stora åklagarledda utredningar eller ledning i paraplyorganisationer som verkar i flera separata utredningar med problemet i fokus.
Du arbetsleder utredare i vardagen och säkerställa att förundersökningar bedrivs effektivt och med hög kvalité. Du ansvarar för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat i utredningsgrupperna och driva utredningar framåt i nära samarbete med Åklagarmyndigheten. Du värderar bevisning och prioriterar utredningsåtgärder i komplicerade och större utredningar och är en del i att identifiera och hantera förundersökningar som prioriterats utifrån problemet i fokus och rådande lägesbild. Du säkerställer att arbetet bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk.
Vidare arbetar du dagligen med samverkan både inom Polismyndigheten och med externa aktörer.
I uppdraget ingår även att vara drivande i sektionens verksamhet- och metodutvecklingsuppdrag och att stötta övrig utredningsverksamhet i Region Väst.
Som utredningsledare på sektionen är du även en del av regionens regionala driftcenter (RDC). Där är vårt huvudsakliga uppdrag att berika driftcentret med kvalificerad förundersökningskunskap i den obrutna reaktionskedjan samt omhänderta den nationella och regionala problembilden och stödja och inrikta verksamheten i regionen.
Arbetet på sektionen bedrivs i huvudsak på dagtid, men arbete på kvällar och helger ingår periodvis när verksamheten så kräver. Sektionens fu-ledare har även dag- och kvällspass förlagda på RDC enligt en 12-veckorslista. Vår sektion har ett ansvar för regionens beredskapsorganisation och i funktionen ingår tjänstgöring som utredningsledare i beredskap. Beredskapen är i dagsläget förlagd ihop med de dag-och kvällspass man gör på RDC (12-veckorslista).Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen enligt polisförordningen (2014:1104)
• Genomgått Polismyndighetens fördjupade förundersökningsutbildning
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete med komplexa brottsutredningar, som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av arbetsledning som arbetsgivaren anser relevant, exempelvis som förundersökningsledare, gruppchef, projektledning etc.
• Erfarenhet av den regionala problembilden i region Väst.
Vi söker dig som ser möjligheter i och vill bidra till den förändringsresa vår sektion och myndigheten befinner sig i. Uppdraget som förundersökningsledare ställer höga krav på ansvarstagande och ett självgående arbetssätt. Arbetet kan vara intensivt och kräver att du är flexibel med en förmåga att snabbt strukturera, planera och prioritera. I tidspress visar du omdöme och vågar fatta beslut utifrån de förutsättningar du har. Du arbetar bra med andra människor och som ledare har du en förmåga att engagera och motivera medarbetare.
ÖVRIGT
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid med flex, samt pass på RDC förlagda på kvällar och helger enligt förhandlad lista i kombination med regionsberedskap.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
