Förundersökningsledare till Miljö & arbetsmiljöbrott samt grova jaktbrott
2025-09-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Hallsberg
, Lindesberg
, Karlskoga
, Köping
Är du redo för en större uppgift?
Polisregion Bergslagen är en av sju polisregioner i Sverige. Polisregion Bergslagen innefattar Dalarnas län, Värmlands län samt Örebro län. Vi tillhör en utredningssektion på regional nivå.
Vi söker nu förundersökningsledare till vår utredningsgrupp med placering i Örebro.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. Detta innebär att:
• Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation
• Arbetsleda, stödja och coacha utredarna i gruppen
• Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk
• Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verksamheten
• Driva utveckling av utredningsverksamheten tillsammans med gruppchef
• Ansvara för förundersökning vid utredning av ärenden i hela region Bergslagen
• Ha ett tätt samarbete med ÅklagarmyndighetenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen i enighet med Polisförordningen (2014:1105) alternativt annan akademisk examen/utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant som t ex inom juridik, kriminologi, beteendevetenskap eller sociologi
• Genomförd och godkänd utbildning, Förundersökning fördjupad
• Arbetslivserfarenhet inom brottsutredningsprocessen
• Minst tre års dokumenterad utredningserfarenhet inom miljöbrott, arbetsmiljöbrott och grova jaktbrott
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Dokumenterad erfarenhet av rollen som förundersökningsledare
• Erfarenhet att utreda samt förundersökningsleda grova jaktbrott.
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete
• Vana av extern samverkan med andra myndigheter och samverkans aktörerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för utredning av brottslighet inom speciallagstiftningen. Tjänsten som förundersökningsledare ställer höga krav på eget ansvar. Arbetet kan vara mycket intensivt och kräver att du är flexibel med förmåga att snabbt strukturera, planera och prioritera ärendeflödet utifrån verksamhetens helhetsperspektiv. Du har en god förmåga att fatta beslut och ha en utvecklad kommunikationsförmåga. Du behöver kunna se ett helhetsperspektiv och ta tillvara medarbetarnas kunskap för att utveckla verksamheten och vara förändringsbenägen.
Du skall vara skicklig på att använda och förmedla din kunskap, lämna direktiv och visa ett gott omdöme även under tidspress. Du har ett starkt engagemang, är lyhörd och engagerar dig gärna i medarbetar drivet förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Örebro med arbetsområde Region Bergslagen
Arbetstid: Vecoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Anställningsbenämning: Handläggare eller Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
