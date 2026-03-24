Förundersökningsledare till Bedrägerisektionen i Sollentuna & Farsta
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Ekonomisk brottslighet har en stor påverkan på samhällsviktiga funktioner och är de kriminella nätverkens inkomstkälla för finansiering av andra brott.
Bedrägerisektionen tillhör utredningsenheten i region Stockholm. Sektionsledningen består av en sektionschef, en biträdande sektionschef samt 15 gruppchefer. Totalt uppgår sektionen till ca 140 medarbetare. Kriminell ekonomi, som även innefattar välfärdsbrottslighet är ett växande problem som i allt större utsträckning också utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Du som förundersökningsledare/utredningsledare på en av våra utredningsgrupper, ansvarar för att de ärenden som inkommer - prioriteras och handläggs i enlighet med lämnade direktiv eller i övrigt för vad som är bäst för respektive ärende. Du lämnar råd och vägleder medarbetarna under hela utredningsprocessen.
Bedrägerisektionen är en mångfacetterad arbetsplats där variationen på ärendenas karaktär är stor, med allt från relativt enkla ärenden till ärenden med hög komplexitet där vi arbetar i team med olika funktioner inkopplade. Ärendena som handläggs på sektionen har inte sällan direkt koppling till fokuspersoner i regionen och i förekommande fall av systemhotande karaktär. Arbetet vi utför har en stor betydelse för många målsäganden som genom brotten i många fall lidit stor skada både ekonomiskt och känslomässigt.
Vi söker nu tre förundersökningsledare med placering i Sollentuna eller Farsta. Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare kommer du självständigt leda och driva förundersökningar.
• Du fattar beslut om förundersökningens inledande och avslutande, samt tvångsmedel i förekommande fall.
• Du arbetar tätt tillsammans med utredare, andra förundersökningsledare, gruppchefer, operativ koordinator och åklagare.
• Du leder tillsammans med gruppchefen hur utredarna lägger upp sitt arbete och ni ansvarar tillsammans för gruppens utveckling och förmåga
• Du prioriterar, resurs sätter och följer upp våra ärenden.
• Du säkerställer att vi arbetar med kvalitet i våra ärenden.
• Tillsammans med dina kollegor verkar du för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.
• Du har förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104) eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Polismyndighetens nationella förundersökningsutbildning alternativt annan jämförbar erfarenhet som medger att du kan tilldelas behörighet att leda förundersökningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal- och skrift
• Goda kunskaper i engelska, i både tal- och skrift.
• Mycket goda datakunskaper.
Det är meriterande om du även har:
• Haft en tidigare arbetsledande position
• Utredningsvana inom bedrägeri eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av förundersöknings- och/eller utredningsledning
• Arbete med hemliga tvångsmedel
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbetsledning och som är engagerad i uppdraget som förundersökningsledare. Dina arbetsuppgifter ställer höga krav på struktur och flexibilitet för att kunna hantera flertalet ärenden parallellt samtidigt som du leder och utvecklar utredarna. Vi ser att du är lösningsfokuserad, förändringsbenägen och tydlig i ditt ledarskap. Då samverkan sker såväl inom som utom myndigheten behöver du ha god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Arbetsort: Sollentuna eller Farsta
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, 08.00-16.30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB533/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef, Farsta
Hanibal Hailemichael hanibal.hailemichael@polisen.se 010 563 38 67 Jobbnummer
9816429