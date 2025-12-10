Fortunagården söker psykolog som vill bidra till förändring
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Fortunagården tar emot kvinnor från 18 år med missbruk och i de flesta fall även psykisk ohälsa. Vi har 30 platser, fördelade på tre avdelningar. Vi finns i Värnamo i Småland. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
SiS LVM-hem Fortunagården söker dig som är psykolog och som vill göra skillnad för samhällets allra mest utsatta. Som psykolog är du en del av hälso- och sjukvårdsteamet, bestående av en ytterligare psykologkollega, läkare och sjuksköterskor, men arbetar även nära övrig behandlingspersonal. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter på både individ- och övergripande nivå. I de individinriktade arbetsuppgifterna ingår bedömningssamtal, psykologutredningar och samtalsbehandling. Psykologer ansvarar också även för det suicidpreventiva arbetet på institutionen. Du är en del av behandlingsteamet runt klienten och medverkar till att öka institutionens kompetens, bland annat genom utbildningsinsatser och konsultationer. Du deltar regelbundet i tvärprofessionella behandlingskollegier samt ronder. På institutionen använder vi oss av metoderna motiverande samtal (MI), Traumamedveten omsorg (TMO), ACT, Återfallsprevention (ÅP), DBT, Konflikthantering och Lågaffektivt bemötande.
Du ingår också i ett nätverk av psykologer från landets andra LVM-institutioner vilka har månadsvisa digitala träffar samt vanligtvis även årliga gemensamma dagar för kompetensutveckling. Som medarbetare hos SiS ingår flera förmåner i din anställning, dessa kan du läsa om här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se).
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.Kvalifikationer
• Psykologexamen
• Mycket goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• Grundläggande datorkunskaper och god datorvana.
Meriterande
Meriterande är erfarenhet av neuropsykologiska utredningar, erfarenhet av arbete inom Vuxenpsykiatri och förtrogenhet med KBT-inriktat behandlingsarbete. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel samt strukturerad och kan arbeta självständigt. Det är en fördel med B-körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänsten är tills vidare på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 jan.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
