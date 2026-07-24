Försvarsstaben söker en Travel Manager med inriktning mot personresor
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2026-07-24
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Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till ett säkrare samhälle? Har du rätt kompetens och förmåga att utveckla styrningen av resor i en tid då ett föränderligt omvärldsläge ställer stora krav på Försvarsmakten? Då kan detta vara en roll för dig!
Försvarsmakten befinner sig just nu i en expansiv fas och förutom en personellt större försvarsmakt innebär tillväxten även en större ekonomi. Med ökade anslag ställs det större krav på vår myndighet i frågor om effektivisering, uppföljning och kontroll, inte minst inom hur vi reser. Nu söker Försvarsstaben vid Högkvarteret dig som vill vara med och utveckla arbetet inom just detta område.
Om arbetsplatsen
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas.
Ekonomiavdelningen vid Försvarsstabens genomförandeenhet har ett övergripande ansvar för all ekonomi i en växande verksamhet. Här arbetar ca 35 medarbetare med olika kompetenser och specialområden, fördelade på tre sektioner där du kommer att tillhöra Personalcontrollingsektionen.
På sektionen arbetar idag 8 personer som ansvarar för sammanhållningen av försvarsmaktens arbete med personalekonomi, lönekontroll samt personresor.
Din roll
I rollen som Travel Manager kommer du att tillhöra ett sammansvetsat team om 3 personer som tillsammans och i nära samarbete med försvarsmaktens reseavdelningar, inköpsenheten samt sektionens övriga delar, ansvarar för myndighetens bestämmelser för hur vi reser och möts.
Du förväntas, både självständigt och tillsammans med andra, utveckla området i fråga om metoder, styrningar och rutiner samt följa upp verksamheten och göra välgrundade antaganden om framtiden. Du kommer att utgöra ett kvalificerat beslutsstöd för högre chefer i frågor på såväl strategisk som på taktisk nivå samt även vara sammanhållande för försvarsmaktens utlämningsärenden inom området.
Förutom samarbetet med reseavdelningarna och inköp så är en regelbunden dialog med chefer och medarbetare i linjeorganisationen men även med externa aktörer en naturlig del av rollen. Detta kräver ett brett nätverk av kontakter vilket du kommer att skapa och underhålla.
Genom att föreläsa, utbilda och stödja verksamheten i fråga om person- och värnpliktsresor så bidrar du till försvarsmaktens organisatoriska lärande och skapar goda förutsättningar för försvarsmakten att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt som också tål insyn.
I syfte att möta de krav och utmaningar som ställs på en organisation i förändring, så behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och en positiv inställning till att kompetensutvecklas även mot fler arbetsuppgifter inom olika angränsande områden tillhörande en högre stab.
KRAV
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell och relevant erfarenhet av arbete på affärsresebyrå eller motsvarande
Aktuell och relevant erfarenhet av projektledning
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-07-24Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med förmåga att leverera hög kvalitet även under perioder av hög arbetsbelastning. Som lagspelare är du självgående inom ditt ansvarsområde samtidigt som du trivs med att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du har god analytisk förmåga, kan hantera stora informationsmängder och kommunicerar relevanta slutsatser på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper. Du ser möjligheter i komplexa frågeställningar, arbetar lösningsorienterat och delar gärna med dig av din kunskap. Med ett flexibelt förhållningssätt tar du dig an nya utmaningar och har en positiv inställning till kompetensutveckling, även inom andra arbetsuppgifter på högre stabsnivå.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och/eller inom annan statlig myndighet
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av upphandling, företrädesvis inom reseområdet
Kunskap om statliga regelverk avseende resor, ekonomi och upphandling
Genomförd värnplikt, GMU, GU eller motsvarande
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning, om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Johan Farby
För upplysningar om rekryteringen kontakta:
HR-specialist Elin Dahlqvist
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Urval och arbete i processen kommer påbörjas efter sista ansökningsdag. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010513