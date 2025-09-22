Försvarsmaktens Uas Centrum Söker Flyginstuktör Srpas & Mrpas (gss/k)
2025-09-22
Försvarsmaktens UAS Centrum söker Flyginstruktör SRPAS & MRPAS (GSS/K)
Om enheten FM UAS Centrum
FM UAS (Unmanned Aerial System) Centrum är sedan juni 2025 en nyorganiserad enhet med sin bas i Karlsborg. Centret uppdras bland annat att ansvara för omvärldsbevakning, leda utveckling vid framtagande av nya UAS-förmågor och utbildning inom området.
FM UAS Centrum består av fyra olika avdelningar: utbildning, utveckling, övning/träning och teknisk tjänst. Utbildningsavdelningen ansvarar för planering och genomförande av kurser inom respektive RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). Utvecklingsavdelningen testar och verifierar framtidens RPAS för FM behov. Övning/Träning ansvarar för och deltar i central övningsplanering kopplat mot RPAS. Teknisk tjänst stöttar respektive avdelning inom underhåll och tekniskt stöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som instruktör tillhör du Utbildningsavdelningen. Sektionen ansvarar för mindre system (MRPAS) och stridstekniska system (SRPAS) och utbildar befälhavare, instruktörer, flyglärare och MRPAS-befäl.
Din uppgift som instruktör kommer innebära färdighetsträning på de system som sektionen ansvarar för i syfte att bygga och bibehålla hög systemförståelse. Vid kursverksamhet kommer du att ingå i ett instruktörslag där du kommer leda/stödja vid teorilektioner samt praktiska flygövningar.
Dessutom kommer du stödja utvecklings- och träningsavdelningen genom att testa nya system och bidra vid övningsplanering.
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt/militär grundutbildning med godkänt resultat
• B-körkort (manuell växellåda)
• God förmåga att uttala sig i tal och skrift (svenska och engelska)
• Fullgod syn (1.0 med eller utan synhjälpmedel)
• Fullgott färgseende
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagkamrat som trivs med att arbeta tillsmannans med andra och bidrar till ett positivt teamarbete. Som instruktör ser vi även att du har en god kommunikativ förmåga då stor del innebär att kunna utrycka sig klart och tydligt i instruktörsrollen.
Tjänsten kommer även kräva att vara flexibel och öppen för nya utmaningar då vi just nu ser en stor efterfrågan på dels flera olika RPAS men även en ökning numerärt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av RPAS
• Erfarenhet som instruktör/lärare
• FM kurser inom RPAS
• Militärt förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Nivå: OR 4-5
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Kvartal 1 2026, eller enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Niklas Tjernberg, C SRPAS- sektionen, FM UAS Centrum
0505 45 10 00, k3-fmuasc-utb@mil.se
Jonny Tapper, C MRPAS-sektionen, FM UAS Centrum
0505 45 10 00, k3-fmuasc-utb@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Malin Vukota Carlsson, HR-Generalist K 3
0505 45 10 00, k3-g1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
SACO, k3-saco@mil.se
SEKO, Jon Sjöberg, 0505 45 10 00 (växel)
OFR/S, Mikael Ekelund, 0505 45 10 00 (växel)
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Din ansökan ska innehålla militära betyg från officersutbildning, CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Så ansöker du
