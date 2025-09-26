Försvarsmaktens UAS Centrum söker Chef till övning- & träningsavdelningen
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlsborg Visa alla militärjobb i Karlsborg
2025-09-26
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens UAS Centrum söker chef till övnings- & träningsavdelningen
Om enheten FM UAS Centrum
FM UAS (Unmanned Aerial System) Centrum är sedan juni 2025 en nyorganiserad enhet med sin bas i Karlsborg. Centret uppdras bland annat att ansvara för omvärldsbevakning, leda utveckling vid framtagande av nya UAS-förmågor och utbildning inom området.
FM UAS Centrum består av fyra olika avdelningar: utbildning, utveckling, övning/träning och teknisk tjänst. Utbildningsavdelningen ansvarar för planering och genomförande av kurser inom respektive RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). Utvecklingsavdelningen testar och verifierar framtidens RPAS för Försvarsmaktens behov. Övning/Träning ansvarar och deltar i central övningsplanering kopplat mot RPAS. Teknisk tjänst stöttar respektive avdelning inom underhåll och tekniskt stöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för övnings- och träningsavdelningen har du det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av RPAS vid övningsverksamhet. Rollen innebär nära samverkan med Försvarsmaktens stridsskolor, förband och internationella samarbetspartners vid planering och genomförande av övningar.
Du ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring genom att utvärdera övningar samt samla in och analysera erfarenheter. Dessa ligger till grund för utveckling av framtida utbildningar och övningskoncept samt för att bidra till pågående utvecklingsprojekt.
Som chef har du även personalansvar och leder ett antal planeringsofficerare som stöd i det dagliga arbetet.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Godkänd officersexamen
• B-körkort manuell växellåda
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)
• Erfarenhet av planering, genomförande och ledning av övningar
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare och som trivs med att arbeta tillsmannans med andra och bidrar till ett positivt teamarbete. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt och strukturerat, både i tal och skrift, särskilt i samverkanssituationer med olika aktörer.
Rollen kräver att du är flexibel, lösningsorienterad och öppen för nya utmaningar. I takt med att verksamheten växer och antalet RPAS ökar ställs krav på att snabbt kunna anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av RPAS
• Luftrumskunskap
• Militärt förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning. Militär befattning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Nivå: OF 2
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Kvartal 1 2026, eller enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Michael Gunnerek, Chef FM UAS Centrum
0505 45 10 00, k3-fmuasc@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Malin Vukota Carlsson, HR-Generalist K 3
0505 45 10 00, k3-g1@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO, k3-saco@mil.se
SEKO, Jon Sjöberg 0505 45 10 00 (växel)
OFR/S, Mikael Ekelund 0505 45 10 00 (växel)
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla militära betyg från officersutbildning, CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9528179