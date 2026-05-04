Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker vikarierande Hundsektionschef
Avelsavdelningen vid Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker vikarierande Hundsektionschef för Region Mitt
Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Avelsavdelningen vid FHTE söker en vikarierande Hundsektionschef för Region Mitt, som ungefär täcker det geografiska området Dalarna, Östergötland, Västmanland samt delar av Sörmland och Uppland.
Om enheten:
Avelsavdelningen i Sollefteå ansvarar bland annat för genomförande av parningar, skötsel och hantering av avelstikar och valpar, rekrytering av fodervärdar, placering av valpar hos fodervärdar samt att lämna stöd till fodervärdar. Valparna placeras hos fodervärd när de är åtta veckor gamla och stannar där tills de är ungefär 15 månader då de efter godkänt lämplighetstest går vidare till dressyr mot tjänst. Fodervärdsverksamheten är uppdelad i sex regioner där arbetet leds och fördelas av en regional Hundsektionschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Med personalansvar arbetsleda, fördela, samordna och följa upp Fodervärdskonsulenter (FVK) i din region
Administrera fodervärdsansökningar, ansvara för korrespondens med intressenter
Regelbundet följa upp och dokumentera, i samråd med FVK, hundarnas mentala, fysiska och sociala status samt dressyrnivå och miljöanpassning
Bistå FHTE Veterinär med information om hundarnas hälsoläge, stötta fodervärdar och FVK i medicinska frågor
Löpande såväl som vid akuta behov stötta FVK vid dressyrproblem, lägga upp en individanpassad handlingsplan korrekt anpassad för både fodervärd och hund
Utgöra kontaktperson i samarbetet med Militära förband och Polismyndigheten
Administrera, följa upp och vid behov delta vid din regions L-tester
Att själv kunna verka i rollen som FVK
Administrera omplaceringar, vid behov själv kunna stalla en valp/unghund under en kortare period
Rekrytera personal och fodervärdar till din region genom medverkan på mässor och evenemang
Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Ledarskapsutbildning eller motsvarande kvalifikationer genom arbetslivserfarenhet som chef
Grundläggande kompetens inom hundsjukvård
Mycket god datorvana, särskilt i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en verksamhet med ständiga förändringar och stor variation på arbetsuppgifter, där du är flexibel och lösningsorienterad samtidigt som du är strukturerad, noggrann och självständig. Du har en personlighet som präglas av samarbetsvilja, gott omdöme och prestigelöshet och du har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer och behärskar det sociala samspelet. Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan förmedla din kunskap anpassat efter fodervärdarnas nivå och är en problemlösare som kan tänka utanför boxen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av arbete med tjänstehundar
Praktisk erfarenhet av hunddressyr
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig verksamhet
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom myndighet eller större organisation
Signalskyddsutbildning
Upplysningar om befattningen:
Sonja Edin, Chef Avelsavdelningen, 073-742 46 68, sonja.edin@mil.se
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
Olivia Liw, HR-generalist, 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
Arbetsort: Hemmet
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat under 6 månader
Befattning: Civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor och övningsdygn med övernattning förekommer
Arbetet sker till största del under kontorstid, även arbete på kvällar och helger förekommer
Tillgång till egen bil som kan transportera hund är en förutsättning och innebär milersättning med statligt bilmedgivande.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
