Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Fodervärdskonsulent till Region Väst
2025-11-11
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet söker Fodervärdskonsulent till Region Väst
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) tillhör Luftstridsskolan (LSS) och har till uppgift att förse Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande krigsförband samt Polisen med tjänstehundar. Hundtjänst bedrivs inom hela Försvarsmakten. Nu söker vi dig som vill bidra med dina hundkunskaper i rollen som Fodervärdskonsulent på deltid.
Om enheten
Vid FHTE:s Avelsavdelning planeras avel, omhändertas tikar/valpar, rekryteras fodervärdar, placeras valpar hos fodervärdar samt lämnas stöd till fodervärdar. Försvarsmaktens hundar placeras hos sin fodervärd när de är 8-10 veckor och där stannar de tills de är ungefär 1-1,5 år gamla. Under den perioden står Försvarsmakten för stöttning av erfaren konsulent, foder- och veterinärkostnader. Avelsverksamheten i Sollefteå har pågått sedan sommaren 2005 och genom åren har man fött upp över 3 000 valpar.
Sveriges fodervärdsverksamhet är uppdelad i 6 regioner, där arbetet leds och fördelas av en regional Hundsektionsschef. Som stöd till fodervärdarna har Försvarsmakten ett antal Fodervärdskonsulenter. Fodervärdskonsulenterna ansvarar för att, tillsammans med fodervärdarna, skapa förutsättningar för valparna att utvecklas i rätt riktning för ett kommande liv som tjänstehund. Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som Fodervärdskonsulent skall du fungera som Försvarsmaktens representant ute bland våra intressenter och fodervärdar runt om i landet. Våra konsulenter är en vital del av vårt fodervärdssystem och en förutsättning för att vi skall hitta och bibehålla våra fantastiska fodervärdar. Utöver det är körkort och tillgång till egen bil som kan transportera hund en förutsättning och innebär milersättning med statligt bilmedgivande i samband med resor i tjänsten.
Arbetet, som kan vara fysiskt krävande med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, utgår från ditt hem men du arbetsleds från FHTE:s Avelsavdelning i Sollefteå.
En stor del av arbetet kommer även behöva ske kvällar och helger. Vi erbjuder dig ett omväxlande uppdrag i ett professionellt nätverk, internutbildning och möjligheten att bidra till Sveriges försvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Nära samverkan med din Hundsektionschef när det gäller arbetet och uppföljningen av hundarna
• Planera och genomföra täta träningsträffar för allmänlydnad/fostran och påbörja nosarbete, både i grupp och individuellt. Dessa ska kunna genomföras både praktiskt och digitalt
• Följa upp och hantera hundarna, samt stötta fodervärdarna under fodervärdstiden
• Vara problemlösande kring hundar med stora drifter i kombination med fodervärdar som ännu inte har så mycket hunderfarenhet
• Planera och genomföra hembesök och informationsträffar i hela området
• Utvärdera och bedöma intresserade personer/familjer om de anses lämpliga som fodervärdar åt en Försvarsmaktshund
• Praktiskt genomföra omplaceringar i respektive region i samverkan med din HundsektionschefKvalifikationer
• Stor vana att dressera resursstarka hundar
• B-körkort
• God datorvana och kunskap i OfficepaketetDina personliga egenskaper
Vi tror att din personlighet präglas av samarbetsvilja, gott omdöme och prestigelöshet. Du har mycket god erfarenhet av hunddressyr, har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer och behärskar det sociala samspelet. Du har en god pedagogisk förmåga och kan förmedla din kunskap anpassat efter fodervärdarnas nivå och är en problemlösare som kan tänka utanför boxen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare arbete med tjänstehundar
• Instruktörsutbildning
Upplysningar om befattningen:
Hundsektionschef i Region Väst; Thomas Bergqvist, tfn 076-127 60 81
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
Olivia Liw, HR-generalist, tfn 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00Övrig information
• Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten
• Sysselsättningsgrad: 50%
• Arbetsort: Region Väst, med placering i eller runt Göteborg med omnejd
• Arbetet innebär resor samt kvälls- och helgarbete
• Befattning: civil
• Tillträdesdatum: snarast, enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-15.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
