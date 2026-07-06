Försvarsmakten söker Systemtekniker/IT-tekniker till Luleå/Boden
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vill du vara med och bidra med din kunskap och personlighet till en avdelning som präglas av engagerade medarbetare med en stark sammanhållning där vi dagligen samverkar med våra kunder och andra intressenter?
Om enheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningsstödsystem i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten du kommer tillhöra leds från Örebro men arbetet finns i Luleå/Boden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som systemtekniker innebär att kan du se fram mot ett varierande arbete som bland mycket annat innefattar övervakning och drift av flertalet tekniska system och nätverk. Genom övervakning, inkomna felanmälningar och felsökning analyseras vilka åtgärder som behöver vidtas.
Du kommer även att arbeta med något/några områden inom installation, konfiguration, driftsättning och felsökning av utrustning och system.
Tjänsten innebär ett kontinuerligt lärande av nya tekniker och produkter, bl.a. via utbildningar både internt och externt. Det medför också att medarbetarna har stort utrymme för vidareutveckling inom Försvarsmakten.
Resor och arbete på annan ort förekommer och är i regel planerade.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Kvalifikationer
KRAV
Minst gymnasial utbildning med IT- eller el inriktning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
Grundläggande kunskaper inom hårdvara och kringutrustning
Körkort för personbil
Svenskt medborgarskap
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God fysisk förmåga
Meriterande
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom driftövervakning av tekniska system. Andra erfarenheter av värde kan vara att ha arbetat som fälttekniker, driftsättare eller installatör.
Vi ser gärna att du även har en eller fler av dessa meriterande kunskaper
FM kryptolösningar
FM IT system
Kunskap inom FTN
Dokumentation
Aktuell och relevant erfarenhet inom nätverk/kommunikation, patchning, switchar och TCP/IP
Erfarenhet från tjänstgöring inom Försvarsmakten (ex. tidigare anställd som CIV/ GSS/K etc.)
Militär grundutbildning eller värnplikt
Tidigare tjänstgöring i statlig myndighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du ska vara van att arbeta med ett eget ansvarsområde, ta ansvar och driva dina frågor så att vi når våra uppsatta mål. Vi tror att en förutsättning för goda resultat är prestigelöshet, struktur, noggrannhet samt förmågan att vara resultatinriktad. För oss är det viktigt att vi har en positiv framtoning, att vi hjälps åt och att alla gör sitt bästa.
Vi ser att du har en god förmåga att arbeta självständigt och kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter, samtidigt är det även viktigt att vara en god lagkamrat och att du har förmågan att samarbeta med olika intressenter både internt och externt. Vi ser även att du har en positiv inställning till fysisk träning då detta är en del av arbetsuppgifterna i Försvarsmakten.
Du har förmåga att hantera viktig information med hög integritet.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning som civilt anställd och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort är Luleå alternativt Boden, tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktperson HRkarin.m.isaksson@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 19 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992961