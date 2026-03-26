Försvarsmakten söker Strategisk rådgivare på koncernnivå
Försvarsmakten / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om Försvarsstabens Genomförandeenhet
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer.
Försvarsstabens Genomförandeenhet ansvarar bland annat för att bereda, följa upp och värdera Försvarsmaktens genomförandeplan samt bereda Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning. Vidare är chefen för genomförandeenheten Försvarsmaktens utbildnings- och övningschef.
Genomförandeenheten består av cirka 200 militära och civila medarbetare placerade vid Högkvarteret i Stockholm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det ställs höga krav på samarbetsförmåga och förståelse för verksamheten. Du är en del i det löpande kvalitetsarbetet att successivt förbättra metoder och arbetssätt kopplat till genomförandeenhetens och försvarsstabens arbete.
Du ska stödja chefen för Försvarsstabens Genomförandeenhet att leda beredning, uppföljning och styrning av Försvarsmaktens genomförandeplan samt beredning av Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning. Vidare ska du stödja arbetet med att utveckla Försvarsmaktens planering, styrning och uppföljning av militär förmåga och krigsorganisationen med utgångspunkt i Natos förmågemål, regeringens styrning samt myndighetens interna krav och behov.
Tjänsten innebär nära samverkan med andra försvarsmyndigheter, t ex FMV och Fortifikationsverket. Därutöver kommer tjänsten innehålla kontakt med framför allt försvarsdepartementet.
Strategiska rådgivaren ingår i chefen för Försvarsstabens Genomförandeenhets chefs- och ledningsgrupp.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20.
För fullständig annons se:www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
FM tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
9821871