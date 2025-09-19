Försvarsmakten söker specialistläkare till Försvarsmedicincentrum
2025-09-19
Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg är Försvarsmaktens funktionscentrum för försvarsmedicin.
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS) vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som, under ytan, på ytan, på marken och i luften genomför utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. FSS består av tre avdelningar, utbildningsavdelningen, övningsavdelningen och simulerings- och metodavdelningen.
Utbildningsavdelningen bedriver kurser, utbildningar samt kvalitetssäkrar de försvarsmedicinska utbildningar som genomförs på övriga förband i Sverige. Övningsavdelningen planerar, genomför och evaluerar utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. Simulerings- och metodavdelningen genomför och utvecklar försvarsmedicinsk simulering samt pedagogiska metoder.
Tjänsten som specialistläkare är placerad på Utbildningsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I uppdraget som specialistläkare på utbildningsavdelningening kommer du att kvalitetssäkra och utveckla Försvarsmedicinska utbildningspaket men även att delta som instruktör både vid övningar och utbildningar. Du kommer att undervisa både praktiskt och teoretiskt, allt från grundläggande till avancerad nivå.
Kursverksamhet och utbildning kommer att ske på olika orter inom Sverige och vid enstaka fall internationellt.
Kvalifikationer:
• Legitimerad läkare med relevant specialistutbildning. Kunskaperna ska vara aktuella.
• Arbetat minst 5 år i sin specialitet
• Erfarenhet av att utbilda
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• B-körkort
Meriterande:
• Militär grundutbildning: VPL, GSUint, GSU, GMU
• Utbildning i "Prehospital Trauma Life Support" , "Definitive Surgical Trauma Care", "Avancerad livsuppehållande behandling vid
trauma" ATLS eller likvärdiga kurser
• Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Instruktör "Definitive Surgical Trauma Care" (DSTC) , "Advanced trauma life support" (ATLS),
• "Advanced surgical skills for exposure in trauma" (ASSET) "Tactical Combat Casualty Care" TCCC
Publiceringsdatum2025-09-19Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har en god struktur och är noggrann samtidigt som du kan vara flexibel och anpassa sig efter olika typer av arbetsuppgifter. Du har en stor social kompetens, är lyhörd efter olika behov och kan arbeta med olika individer likväl som på egen hand. Du driver dina egna projekt med hög egen drivkraft och kan hantera situationer med högre arbetsbelastning.
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Du är en problemlösare med god
analytisk förmåga. Du är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Du ska ha en vilja och motivation att utvecklas samt
att utveckla andra. Flexibilitet är ledande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns.
Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga
rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För
information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter; https://www.forsvarsmakten.se/sjukvardspersonal
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
