Försvarsmakten söker: Simulatortekniker vid Livgardet, Granhammar
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Upplands-Bro Visa alla supportteknikerjobb i Upplands-Bro
2025-10-05
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som simulatortekniker arbetar du med olika simulatorsystem som används vid utbildning och övningsverksamhet vid Livgardets Simulatorsektion.
Arbetsuppgifterna är förebyggande och avhjälpande underhåll samt till viss del modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag. Du utgör även kontaktytan mot bakre underhållsnivå samt stödjer Simulatorofficer vid utbildning på simulatorsystem. Du ansvarar för att tillse att utrustningen håller en hög standard i tillgänglighet
Tjänsten är mycket varierande och arbetsuppgifterna löses både inomhus i verkstadslokal och utomhus i fält vid förbanden. Du kommer att vara placerad i Granhammar och i anställningen ingår även tjänsteresor med övernattningar under enkla förhållanden. Verksamhet kan även ske utomlands t.ex. i Lettland/Finland. Obekväma arbetstider förekommer framförallt vid övningar, då du tillsammans med dina arbetskamrater verkar som driftstöd av simulatormaterielen mot övade förband.
Allt arbete utgår ifrån att tillgodose förbandens behov med effektiva och realistiska övningar. Detta innebär att det ställs höga krav på att man är lyhörd för lösa uppkomna behov på ett flexibelt och serviceinriktat sätt. I tjänsten ingår mycket kundkontakt vilket ställer kravet på att du är serviceinriktad.
• Svenskt medborgarskap.
• Genomfört militär grundutbildning.
• Skall klara av att i fält klättra upp på taket på höga pansarbilar för att lösa simulatortekniska problem ofta även med tunga lyft.
• God förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt utan avkall på flexibilitet, så att uppgifter blir färdiga till rätt tid, plats och sätt.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och grundläggande på engelska.
• Grundläggande datorvana i Officeprogram.
• B-körkort.
Meriterande
• Flerårig erfarenhet av lasersimulatorer inom Försvarsmakten.
• Genomfört militär grundutbildning med inriktning markstrid.
• God datorvana och grundläggande förståelse i nätverksteknik.
• Grundläggande förståelse avseende radioteknik och optronik.
• God färdighet och kunskap om FM stödsystem teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning främst systemet PRIO.
• Truckkort B2.Dina personliga egenskaper
För att trivas med de stora variationer av arbetsuppgifter som befattningen innebär, är det viktigt att du som person är självständig, kreativ, lösningsinriktad och trivs med att få nya kontakter och att samarbeta med andra. Du skall känna dig bekväm med att genomföra vissa utbildningssituationer där du instruerar personal på förekommande simulatorutrustning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Detta är en civil befattning.
Du kommer bli krigsplacerad i befattning.
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning om 6 månader.
Arbetsort: Granhammar.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
Chef Simulatoravdelning, Roger Johansson, 073-049 66 88, roger.b.johansson@mil.se
Chef Stöd Enheten, Magnus Gerhardsson, 070-223 96 18, magnus.gerhardsson@mil.se
Fackliga företrädare:
SEKO: Lise-Lotte Larsson
SACO: Per Textorius
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Orry Finnermark
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00
Välkommen med din intresseanmälan senast 2025-09-08 via Lediga jobb på Forsvarsmakten.se
Din intresseanmälan skall innehålla CV, samt ett personligt brev, där vi vill att Du motiverar varför Du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
