Försvarsmakten söker lagsamordnare till Markverkstad Syd, Tofta
Har du jobbat i en arbetsledande roll inom verkstadsområdet? Är du självständig samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra? Då kan du vara den lagsamordnare som vi söker till Markverkstaden på Tofta!
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstäderna (MvE) är en enhet inom Arméstaben, AST, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Syd som bedriver verksamhet i Tofta, Ronneby, Karlskrona och Revingehed, tillsammans är vi ca 190 medarbetare.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lagsamordnare samordnar, leder och fördelar du det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån de direktiv som anges av närmaste chef samt utifrån MvE verksamhetsledningssystem (VHL). Du ansvarar för att genomföra beredning och stödja med planering av produktion och återrapportering av genomförd underhållsproduktion.
Du kommer att arbetsleda detaljen för vapen/optik/fälttele och aggregat. Du kan också komma att stödja tekniker i felsökning och beslut om reparationsmetoder samt till viss del utföra reparationer och statusbedömning av olika materiel. För oss är det viktigt att lagsamordnaren har en tydlig roll som arbetsgivarföreträdare.
Kvalifikationer
Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning med inriktning teknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Aktuell erfarenhet av att samordna och leda arbetsuppgifter
En generell teknisk förståelse
Datorvana med kunskaper i MS Officepaketet, främst Word och Excel
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil, har självinsikt och du arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Du är strukturerad, beslutsam, planerar ditt arbete och gör tydliga prioriteringar. Du har samtidigt ett arbetssätt som motiverar och målstyr teamet. I rollen som lagsamordnare är det viktigt att du är kommunikativ och kan förmedla ett budskap tydligt och konkret. Vidare tar du ansvar för resultatet och har förmåga att ta egna initiativ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i en arbetsledande roll
Tidigare erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
Erfarenhet från verkstadsrelaterat arbete som mekaniker inom strömförsörjning och vapen
Ledarskapsutbildning
Kunskaper i affärssystemet SAP
Kännedom om Försvarsmakten och dess system samt våra processer Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Tofta
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Magnus Martis: 072-227 84 64
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
