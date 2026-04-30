Försvarsmakten söker fordonsmekaniker till Markverkstad Tofta
Vill du vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Har du erfarenhet från verkstadsmiljö? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker vi söker till Markverkstad Tofta.
AST Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring för att bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Markverkstad Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Syd är cirka 190 medarbetare, som bedriver verksamhet i Tofta, Ronneby, Karlskrona och Revingehed. Du kommer att tillhöra sektion Mv Tofta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker på detaljen hjulfordon arbetar du med de olika typer av fordon med tillhörande system som finns i Försvarsmakten, ex personbilar, släpvagnar, lastbilar, bandvagnar och entreprenadmaskiner. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering utifrån fastställda underlag. Även arbetsuppgifter på övriga materiel kommer att förekomma.
Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet från verkstadsarbete, gärna som mekaniker eller tungmekaniker, alternativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Datorvana, vi arbetar med digitala plattformar för felsökning, dokumentation, tidsuppföljning och verkstadsproduktion.
• Körkort klass B (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som mekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrannoch väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete med fordonsel inom liknande områden.
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Erfarenhet av mekaniskt arbete
• Truck/hjulastarutbildning
• Traversutbildning
• AC-utbildningÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider som tex skiftarbete kan komma att tillämpas
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Tofta i Visby Garnison.
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster förekommer vid Markverkstaden och därmed genomförs hälsoundersökning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Magnus Martis
Mobil: 072-227 84 64
Epost: magnus.martis@mil.se
Fackliga företrädare SACO: Karin Gällmo OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
