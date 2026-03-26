Försvarsmakten söker fordonsmekaniker till Markverkstad Karlskrona
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2026-03-26
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Är du fordonsmekaniker eller har erfarenheter som mekaniker. Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara en av de fordonsmekaniker vi söker till Karlskrona.
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Syd är cirka 190 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta. Du kommer att tillhöra sektion Mv Karlskrona. Vi är inne i en expansiv fas och behöver flera nya kollegor - vill du vara med oss och växa?
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: Film Markverkstaden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med felsökning, reparation och underhåll av olika typer av fordon och dess system som används inom Försvarsmakten, t ex patrullfordon, bandvagnar, lätta och tunga hjulfordon, terränghjulingar, båtar, men även olika förekommande arbeten på Försvarsmaktens materiel och system, exempelvis elverk, osmosverk etc.
Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering utifrån fastställda underlag. Resor, jobb eller utbildningar på annan ort kan förekomma. Vi söker även en mekaniker med huvudinriktning mot däckreparationer samt montering av terrängbilsdäck med nödkörningsring. Dock kommer tjänsten även innebära en del mekaniska arbeten exempelvis mot hjulfordon.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Tidigare erfarenhet av arbete som mekaniker inom liknande område
• Datorvana med kunskaper i Word och Excel
• Lägst B-körkort.
Du är kvalitetsmedveten, arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Hos oss är kvalitét inget vi tullar på, varför vi sätter stort värde på engagemang och dokumentation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
• Erfarenhet av verkstadsdrift och materielunderhåll
• Erfarenhet av underhåll på tunga fordon
• Körkortsbehörighet CE
• Militära förarbevis
• Truckkort
• Svets, AC Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan komma att tillämpas
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Karlskrona
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef: Jonas Olin 070- 148 08 63 (lämna gärna SMS med namn och ärende)
Avdelningschef: Jimmy Danielsson 076- 610 90 11 (lämna gärna SMS med namn och ärende)
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9819878